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13:23 (мск), источник: Коммерсантъ

FireEye: хакеры взломали государственные и частные организации по всему миру

Один из мировых лидеров на рынке кибербезопасности, компания FireEye заявила 13 декабря, что за взломом систем Минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации (NTIA), а также самой FireEye на прошлой неделе стоит одна и та же группировка хакеров, пользующаяся государственной поддержкой.

Источник: Reuters

Более того, хакеры использовали для взлома одну и ту же уязвимость, а их кампания началась еще весной 2020 года и затронула как государственные, так и частные организации по всему миру.

Ранее СМИ, ссылаясь на собственные источники, утверждали, что за чередой хакерских атак стоит группировка APT29 (Cozy Bear), которую связывают с разведслужбами России. FireEye пока не называет ответственных за масштабную хакерскую кампанию, дав преступникам кодовое название UNC2452. А посольство России в США назвало обвинения в хакерских атаках на сети Минфина США и NTIA безосновательными.

Согласно отчету FireEye, для проведения столь масштабной атаки хакеры изначально взломали американского производителя программного обеспечения SolarWinds и внедрили вредоносное обновление в программу Orion, которой пользуются организации по всему миру для централизованного мониторинга и управления IT-ресурсами. Как только клиенты SolarWinds скачивали очередное обновление, хакеры получали доступ к сетям своих жертв.

«Среди жертв есть государственные, консалтинговые, технологические, телекоммуникационные и горнодобывающие компании в Северной Америке, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Мы ожидаем дополнительных жертв в других странах и сферах», — говорится в сообщении FireEye. Среди них оказалась и Microsoft, которая обнаружила следы взлома также в воскресенье.

Кирилл Сарханянц

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