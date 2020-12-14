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13:46 (мск), источник: РИА Новости

Мосгорсуд отменил штраф детскому хоспису «Дом с маяком»

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Мосгорсуд отменил решение о штрафе в 200 тысяч рублей и прекратил производство по делу детского хосписа «Дом с маяком» о нарушениях правил оборота наркотических средств, сообщили РИА Новости в суде.

Источник: Агентство «Москва»

В минувший четверг благотворительное учреждение «Детский хоспис» было оштрафовано Зюзинским районным судом на 200 тысяч рублей по статье «Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ».

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Прокуратура Москвы потребовала отмены судебного акта и прекращения дела в связи с отсутствием состава правонарушения.

«Судья Московского городского суда, рассмотрев протест прокурора на данное постановление, вынесла решение, которым прекратила производство по делу в виду малозначительности правонарушения», — сказала собеседница агентства.

Ранее директор хосписа Лида Мониава рассказала, что изначально на хоспис пожаловались из-за выписывания пациентам слишком большого числа наркотических лекарств.

В итоге, по ее словам, благотворительной организации вменили следующие нарушения: журналы наркотических средств оказались «не пронумерованы, не прошнурованы, не заверены подписью руководителя, отсутствует печать организации», не были внесены необходимые отметки, не были учтены корешки от рецептов и так далее.

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По соответствующей статье КоАП учреждению максимум грозила приостановка деятельности на 90 дней или штраф в 400 тысяч рублей. Представители учреждения просили ограничиться предупреждением, однако суд решил, что этого недостаточно, и признал хоспис виновным по части 1 статьи 6.16 КоАП РФ, назначив наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей без конфискации наркотических средств.

Прокуратура Москвы по поручению Генпрокуратуры РФ проверила законность вынесенного Зюзинским судом решения и нашла ряд существенных нарушений, допущенных при рассмотрении дела. Надзорное ведомство опротестовало судебный акт и потребовало прекратить административное производство в отношении хосписа.

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