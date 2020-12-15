Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Италии зажгли самую большую в мире елку Самую большую рождественскую елку в мире зажгли в городе Губбио
Фоторепортажи
12«Высокая вода» в Венеции
1340 лет со дня смерти Джона Леннона
03:53 (мск), источник: РИА Новости

В США обнаружили первый случай заражения дикой норки коронавирусом

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Национальная лаборатория ветеринарной службы (NVSL) минсельхоза США подтвердила первый случай заражения коронавирусной инфекцией животного, обитающего в дикой природе — вирус нашли у норки в штате Юта.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Согласно сообщению службы инспекции здоровья животных и растений США (APHIS), которое приводится на сайте платформы ProMED-mail, заболевание было обнаружено у дикой норки в рамках эпидемиологического исследования в окрестностях фермы, где были выявлены случаи коронавируса.

«Насколько нам известно, это первое находящееся на свободном выгуле дикое животное с подтвержденным SARS-CoV-2», — говорится в сообщении APHIS.

Читайте также
В Дании закопали миллионы зараженных норок. Теперь их хотят откопать

Отмечается, что информация о случае коронавируса у дикой норки доведена до сведения Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE).

При этом, согласно APHIS, в настоящее время нет доказательств, что коронавирус циркулирует в диких популяциях, которые обитают вблизи норковых ферм, в которых выявлены случаи коронавируса.

COVID-19 неоднократно выявляли на норковых фермах. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что вирус SARS-CoV-2 был выявлен у норок в шести странах: Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США. В конце ноября коронавирус среди норок выявлен в Польше.

Литва в начале декабря заявила, что более 1,2 тысячи норок с коронавирусом погибли на звероводческой ферме в Йонавском районе, еще 40 тысяч зверьков планируется усыпить.

 На Украине вспомнили о словах Гафта про Крым и Донбасс
Никита Михалков сделал заявление после смерти Гафта
Байден набрал необходимые для победы голоса выборщиков
Ученые рассказали о риске эпидемии деменции из-за COVID-19
В Британии выявили новый штамм коронавируса
США ввели санкции против Турции за покупку у России С-400
Паре запретили включать рождественские огни стоимостью $27 тысяч
Россияне с 2021 года смогут получать услуги нотариуса онлайн
Швеции грозит острая нехватка коек и медперсонала из-за COVID
Здоровье
Сыр и красное вино спасут от старческого слабоумия То, что мы едим и пьем, как выясняется, оказывает прямое воздействие на остроту нашего ума в преклонном возрасте.
Hi-Tech
Что привез японский зонд «Хаябуса-2»: опубликовано первое фото Смотрим фото
Авто
Mercedes показал на видео свой самый мощный автомобиль На нем прокатился семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон
Кино
«Любимка», Тодоренко и ванна раздора: «Золотой граммофон 2020» Как прошло одно из самых громких музыкальных событий года — смотрите в фоторепортаже Кино Mail.ru
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Главный симптом COVID задолго до кашля
Предсказание Мессинга о новом лидере в 2021 году
Нашли недооцененное предсказание Ванги о COVID
Опознана: названо имя девушки, летевшей с Котловым
Леди
Главные женщины в жизни Валентина Гафта Актер скончался на 86 году жизни
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь