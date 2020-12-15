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06:59 (мск), источник: РИА Новости

В одном из районов Башкирии ввели режим ЧС после пожара в доме милосердия

УФА, 15 дек — РИА Новости. В Абзелиловском районе Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации после пожара в доме милосердия, где погибли 11 человек, сообщил глава района Ильдар Нафиков.

Источник: МЧС РФ Сайт ГУ МЧС по Республике Башкортостан

«Произошла ужасная трагедия. 11 человек погибли в огне в частном доме, расположенном в деревне Ишбулдино. Нахожусь на месте. В районе введен режим ЧС», — написал Нафиков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что в здании находились 16 человек, пятерым удалось спасти.

Как рассказал РИА Новости источник в администрации Абзелиловского района, последние — сотрудники заведения.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что в 2:53 стало известно о пожаре в доме милосердия по улице Кизильской в селе Ишбулдино. На момент прибытия пожарных деревянный одноэтажный дом с мансардой горел на всей площади — 72 квадратных метра. Открытое горение ликвидировали в 4:31. В 6:00 объявили о полной ликвидации пожара.

К тушению пожара от МЧС России привлечено 16 человек и 6 единиц техники.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. В региональном ГУ МЧС работает оперативный штаб. На 9:00 местного времени назначено внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

В Следственном комитете также возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
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