В одном из районов Башкирии ввели режим ЧС после пожара в доме милосердия

«Произошла ужасная трагедия. 11 человек погибли в огне в частном доме, расположенном в деревне Ишбулдино. Нахожусь на месте. В районе введен режим ЧС», — написал Нафиков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он уточнил, что в здании находились 16 человек, пятерым удалось спасти.
Как рассказал РИА Новости источник в администрации Абзелиловского района, последние — сотрудники заведения.
Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что в 2:53 стало известно о пожаре в доме милосердия по улице Кизильской в селе Ишбулдино. На момент прибытия пожарных деревянный одноэтажный дом с мансардой горел на всей площади — 72 квадратных метра. Открытое горение ликвидировали в 4:31. В 6:00 объявили о полной ликвидации пожара.
К тушению пожара от МЧС России привлечено 16 человек и 6 единиц техники.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. В региональном ГУ МЧС работает оперативный штаб. На 9:00 местного времени назначено внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
В Следственном комитете также возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.