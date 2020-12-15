«Выкинула из окна троих пожилых людей». Главное о пожаре в доме престарелых в Башкирии
В частном доме престарелых в Башкирии произошел пожар, в результате которого погибли 11 человек. Сотрудница спасла троих постояльцев, эвакуировав их через окно. Остальные были лежачие — спасти их в одиночку женщина не смогла.
Деревянный одноэтажный дом, в котором располагался пансионат, был полностью охвачен огнем. Пожар удалось потушить к шести утра.
«К сожалению, в ходе тушения на месте пожара обнаружены тела 11 погибших, информация по погибшим уточняется», — сообщили в республиканском управлении МЧС. Погибшие были маломобильными людьми.
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). 43-летняя руководитель пансионата задержана. Проводятся обыски «по месту жительства подозреваемой, а также в органах местного самоуправления и в контролирующих органах», говорится в пресс-релизе СКР.
«Открыла дверь на веранду — а там уже все в огне»
В МЧС сообщили, что из здания смогли выбраться четыре человека: «Спасенные — трое мужчин и одна женщина, сотрудница, которая услышала звук сработавшего пожарного извещателя и приняла меры по спасению. С ее слов, спасала в окно. Один из спасенных мужчин сейчас находится в больнице».
Спасшаяся сотрудница рассказала местному изданию «Башинформ», что обнаружила возгорание на веранде здания. «Я открыла дверь на веранду — а там уже все в огне. Наглоталась дыма. Побежала всех будить: и на первом этаже, и на втором. Главного выхода не было — там все горело. Я открыла окно — пламя разгорелось еще больше. Уже мутно все помню», — рассказала женщина.
«Не знаю, но каким-то невероятным образом выкинула из окна троих пожилых людей — мужчин. Самого пожилого — 78-летнего старика, не знаю как, но я его вытащила. Помню, что бегала босиком по снегу: порезалась, в ожогах все ноги. Помощь “скорая” уже оказала. Так жалко, все же было так хорошо», — добавила сиделка.
«Установлены личности спасенных. Среди них трое пожилых людей и одна сотрудница дома престарелых, которая вывела их на улицу после срабатывания оповещателя, — говорится в сообщении башкирского управления МЧС. — Остальные 11 постояльцев оказались маломобильными людьми. Спасти их в одиночку женщина не смогла».
По данным МЧС, при пожаре погибли четыре женщины и семь мужчин. Им было от 57 до 80 лет, уточнили в СКР.
Частный дом престарелых
Пожар произошел в деревянном одноэтажном строении размером 9 на 8 метров. «Строение эксплуатировалось как частный жилой дом, в доме было установлено два дымовых пожарных извещателя», — рассказали в МЧС.
Систем пожаротушения в доме не было.
«На место пожара прибыла добровольная пожарная команда Халиловского сельского поселения, которая начала оказывать первую помощь», — рассказал глава Абзелиловского района Ильдар Нафиков.
СКР в своем пресс-релизе уточняет, что пансионат принадлежит автономной некоммерческой организации Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых». Основной вид деятельности организации — «предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам», пишет Интерфакс со ссылкой на систему СПАРК.
Как рассказали в администрации Абзелиловского района, дом престарелых работал легально, но не имел права на круглосуточное размещение постояльцев.
«Пансионат зарегистрирован не так давно. Проверки планировали», — сказали там.
В то же время министр семьи, труда и социальной защиты Башкирии Ленара Иванова заявила журналистам, что в министерстве «не знали о его существовании». «Дом престарелых был частный, у минсоцзащиты не было о нем сведений», — сказала она РИА Новости.
«Это частная организация, оказывающая услуги содержания престарелых на круглосуточной основе. Погибшие — лежачие постояльцы», — уточнил в разговоре с Интерфаксом источник в районной администрации.
Проверок противопожарной безопасности в пансионате не проводили, они там только планировались, утверждает агентство со ссылкой на еще один информированный источник.
ТАСС пишет, что строительные правила для организаций соцзащиты предусматривают установку систем дымоудаления, тушения огня, противопожарных водопроводов.
Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал проверить все частные учреждения для пожилых в республике.
В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.