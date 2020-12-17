02:55 (мск), источник: Коммерсантъ
Подпольных финансистов обыскали 36 раз
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Сотрудниками управления ФСБ по Ростовской области и регионального главка МВД пресечена деятельность двух организованных преступных групп, занимавшихся совершением незаконных банковских операций и неправомерным оборотом средств платежей. Об этом сообщила
По данным следствия, участники преступных групп занимались выводом денег за пределы РФ, а также их обналичиванием.
«Заказчиками незаконных банковских услуг выступали хозяйствующие субъекты из ЮФО и СКФО», — говорится в сообщении
Точная сумма средств, незаконно прошедших через руки подпольных финансистов, пока не установлена, так как следствие только началось, но речь может идти о миллиардах рублей, сказали «Ъ» в
В рамках расследования оперативниками ФСБ и полиции в течение одного дня было проведено 36 обысков по местам жительства, работы и в транспортных средствах подозреваемых в причастности к этой преступной деятельности. «Были обнаружены и изъяты предметы и документы, необходимые для оказания незаконных банковских услуг», — отмечается в сообщении.
Организаторами незаконной финансовой деятельности следствие считает Евгения Усачева и Евгения Михайленко. Они задержаны и заключены под стражу. Такую же меру пресечения суд избрал для двух других членов ОПГ. Одну подозреваемую поместили под домашний арест.
«Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 187 УК России (неправомерный оборот средств платежей) в отношении организаторов и активных членов ОПГ», — указано в сообщении
Максимальное наказание по этой статье составляет до семи лет лишения свободы.
Отметим, что в этом году в
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