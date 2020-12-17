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02:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Подпольных финансистов обыскали 36 раз

В Ростове-на-Дону правоохранительные органы раскрыли деятельность двух преступных групп, осуществлявших незаконные банковские операции. По заказу коммерческих структур в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах они занимались выводом денежных средств за пределы РФ, а также их обналичиванием. Точная сумма денег, незаконно прошедших через руки подпольных финансистов, пока не установлена, так как следствие только началось, но речь может идти о миллиардах рублей.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Сотрудниками управления ФСБ по Ростовской области и регионального главка МВД пресечена деятельность двух организованных преступных групп, занимавшихся совершением незаконных банковских операций и неправомерным оборотом средств платежей. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ.

По данным следствия, участники преступных групп занимались выводом денег за пределы РФ, а также их обналичиванием.

В схемах были задействованы более 100 коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Подробности схем пока не раскрываются.

«Заказчиками незаконных банковских услуг выступали хозяйствующие субъекты из ЮФО и СКФО», — говорится в сообщении пресс-службы ФСБ. Отмечается, что неучтенные наличные деньги доставлялись в Ростовскую область курьерами.

Точная сумма средств, незаконно прошедших через руки подпольных финансистов, пока не установлена, так как следствие только началось, но речь может идти о миллиардах рублей, сказали «Ъ» в пресс-службе.

В рамках расследования оперативниками ФСБ и полиции в течение одного дня было проведено 36 обысков по местам жительства, работы и в транспортных средствах подозреваемых в причастности к этой преступной деятельности. «Были обнаружены и изъяты предметы и документы, необходимые для оказания незаконных банковских услуг», — отмечается в сообщении.

Организаторами незаконной финансовой деятельности следствие считает Евгения Усачева и Евгения Михайленко. Они задержаны и заключены под стражу. Такую же меру пресечения суд избрал для двух других членов ОПГ. Одну подозреваемую поместили под домашний арест.

«Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 187 УК России (неправомерный оборот средств платежей) в отношении организаторов и активных членов ОПГ», — указано в сообщении пресс-службы управления ФСБ.

Максимальное наказание по этой статье составляет до семи лет лишения свободы.

Отметим, что в этом году в Ростове-на-Дону за подобную деятельность осудили группу из более чем 20 человек. По версии следствия, в 2015—2016 годах они занимались незаконным обналичиванием денег, заработав таким образом на комиссионных более 470 млн руб. Наиболее серьезное наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы суд назначил Евгению Липодаеву, которого следствие посчитало одним из организаторов этой деятельности. Более половины обвиняемых отделались условными сроками.

Вадим Водолазов, Ростов-на-Дону

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