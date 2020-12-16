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07:23 (мск), источник: ТАСС

«Аэрофлот» назвал тренажер причиной аварийной посадки в Шереметьево

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. «Аэрофлот» назвал тренажер причиной аварийной посадки самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево. Об этом в среду сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию протокола ноябрьского совещания в Ространснадзоре.

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Представитель «Аэрофлота» на совещании, посвященном проблемам эксплуатации SSJ-100, заявил, что поведение тренажера для пилотов Sukhoi SuperJet 100 в режиме ручного пилотирования отличается от управления самолетом в реальных условиях. По его словам, по этой причине для экипажа рейса SU1492 Москва — Мурманск условия аварийной посадки в Шереметьево оказались неожиданными.

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Ространснадзор по итогам совещания выступил с рекомендацией о проведении дополнительных демонстрационных полетов на самолете и тренажере «Аэрофлота» совместно с летчиками-испытателями профильного института — ГосНИИ гражданской авиации.

Осенью 2019 года тренажер SSJ-100, установленный в Шереметьево, тестировали эксперты Росавиации, МАК и Европейского агентства авиационной безопасности (EASA).

«В обоих режимах работы (ручное пилотирование и пилотирование при помощи автоматики — прим. ТАСС) динамика полета самолета хорошо воспроизведена на тренажере», — следует из протокола ноябрьского совещания в Ространснадзоре. «Ведомости» направили официальный запрос в «Аэрофлот».

Представители компаний «Ираэро», «Северстали» и Red Wings, также эксплуатирующих SSJ-100, сообщили изданию, что жалоб по работе тренажеров у компаний и их экипажей нет.

«На тренажере полет в режиме direct mode (ручное пилотирование — прим. ТАСС) является обязательным элементом для выполнения программы тренировки», — заявили в «Ираэро».

В Red Wings пояснили, что в федеральных авиационных правилах нет требования специально отрабатывать пилотирование в direct modе. «Переход в direct mode не является аварийной ситуацией, это всего лишь усложнение условий полета», — добавил представитель компании.

Следите за развитием темы Аварийная посадка SSJ-100 в Шереметьево
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