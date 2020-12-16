Лавров счел «забавными» публикации о двойном отравлении Навального

«Мы уже привыкли к тому, что США, да и другие западные страны просто объявляют в СМИ об очередных обвинениях в адрес России, будь то хакеры, будь то какая-то сенсация про двойное и даже тройное отравление Навального. Оказалось, что в первый раз его жену отравили», — сказал Лавров на пресс-конференции в Загребе.
Все эти новости забавно читать, но манера, в которой эти новости преподносятся говорит лишь об одном: что у наших западных партнеров отсутствует наличие каких-либо этических норм и отсутствие каких-либо навыков нормальной дипломатической работы и нежелание выполнять международно-правовые нормы, когда речь идет об установлении фактов.
Сергей Лавровглава МИД РФ
Российский министр продолжил: «И логика здесь такая: вот, дескать, мы объявили, например, новые факты, которые были обнаружены германскими спецслужбами про отравление Навального, а Москва уже два дня молчит. Раз молчит, значит виновата. Ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку».
Ранее в декабре британская газета The Sunday Times со ссылкой на анонимные источники написала о том, что Навального пытались отравить в России во второй раз.
В Кремле опровергли эти утверждения. «Как бы вам сказать? Есть информационные фейки, а есть сообщения, которые можно охарактеризовать емким английским словом bullshit (можно перевести как “чушь собачья”). Большего не буду говорить», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.