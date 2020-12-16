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21:04 (мск), источник: Daily Storm

Организаторы терактов во Франции получили от четырех лет тюрьмы до пожизненного заключения

Парижский суд вынес приговоры обвиняемым в атаках на редакцию Charlie Hebdo, магазин Hyper Cacher и нападение в Монруже.

Источник: AP 2020

Специальный суд присяжных Парижа приговорил организаторов и соучастников терактов во Франции в январе 2015 года к тюремному заключению на срок от четырех лет до пожизненного. Вдова террориста Амеди Кулибали, участвующего в атаке на кошерный супермаркет, заочно получила 30 лет тюрьмы. Столько же получил Али Риз Пола, которого считают «основным элементом» в подготовке терактов в парижском пригороде Монруже и в магазине HyperCacher.

За организацию и участие в подготовке терактов судили 14 человек, трое из них перед атаками уехали в Сирию, потому приговор им вынесли заочно. Ранее прокуратура требовала дать обвиняемым от пяти лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Парижский суд в результате приговорил 35-летнего Али Ризу Пола к 30 годам тюрьмы. Он, по версии следствия был соучастником в терактах в парижском пригороде Монруже и магазине HyperCacher.

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Мохаммед Белусин, наставник исламского террориста Амеди Кулибали, напавшего на кошерный магазин в Париже у Венсенских ворот и за день до атаки убившего сотрудника полиции, заочно получил пожизненное заключение. Суд заявил, что брат обвиняемого Мехди Белусин погиб, из-за чего процесс в отношение него приостановили. При этом, по информации спецслужб Франции, Мохаммед также мог быть убит в Сирии.

Вдова Кулибали Айят Бумедьенн заочно приговорена к 30 годам тюрьмы. На данный момент, как считает следствие, она находится в Сирии.

Остальные обвиняемые получили от четырех до 18 лет тюрьмного заключения. Главный, как считает прокуратура, организатор терактов Петер Шериф пока не был осужден. Суд вынесет ему приговор позже.

Номер Charlie Hebdo в день вынесения приговоров вышел с обложкой «Бог водворен на свое место». Редактор Рисс отметил, что подсудимые «постоянно лгали» и не признавали свою вину. «За имиджем мелких бандитов из пригородов скрывается насилие, цель которого — терроризировать все французское общество», — подчеркнул он.

7 января 2015 года на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo напали после публикаций карикатур на пророка Мухаммеда. Тогда были убиты 12 человек, среди которых два сотрудника полиции. Братьев Шерифа и Саида Куаши, устроивших теракт, позже ликвидировали.

8 января 2015 года в парижском пригороде Монруже террорист застрелил сотрудницу полиции и обстрелял агента дорожной службы. На следующий день участник нападения в пригороде французской столицы Амеди Кулибали напал на кошерный супермаркет в районе Венсенских ворот Парижа. В результате погибли четыре человека. При штурме HyperCacher мужчина был ликвидирован.

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