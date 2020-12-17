В США медработника госпитализировали после прививки вакциной Pfizer

Отмечается, что состояние медработника оценивается как стабильное. Его реакция на вакцину была схожей с той, которая проявилась у двух медработников после прививок в Великобритании на прошлой неделе.
Неизвестно, страдал ли сотрудник на Аляске аллергией на лекарственные препараты, уточняет газета.
14 декабря в США стартовала кампания по вакцинации населения от COVID-19. Центр по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовал применять вакцину американо-немецкого производства компаний Pfizer и BioNTech.
Ожидается, что вскоре разрешение на экстренное применение может получить вакцина компании Moderna. В этот же день президент США Дональд Трамп объявил, что в США сделана первая прививка от коронавирусной инфекции. При этом американский лидер подчеркнул, что пока не планирует прививаться от COVID-19.
8 декабря стало известно, что в ходе испытаний вакцин Pfizer и BioNTech умерли шесть участников: два летальных исхода в вакцинируемой группе, четыре — в группе плацебо.
При этом в октябре исследования еще одной американской вакцины от компании Johnson & Johnson приостановили из-за возникшей у одного из участников неизвестной болезни. Предполагалось, что первые партии вакцины Johnson & Johnson будут доступны в начале 2021 года.