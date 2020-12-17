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07:22 (мск), источник: Известия

В США медработника госпитализировали после прививки вакциной Pfizer

Медицинского работника в американском штате Аляска госпитализировали с сильной аллергической реакцией после прививки от коронавируса вакциной компаний BioNTech и Pfizer. Об этом во вторник сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

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Источник: AP 2020

Отмечается, что состояние медработника оценивается как стабильное. Его реакция на вакцину была схожей с той, которая проявилась у двух медработников после прививок в Великобритании на прошлой неделе.

Неизвестно, страдал ли сотрудник на Аляске аллергией на лекарственные препараты, уточняет газета.

14 декабря в США стартовала кампания по вакцинации населения от COVID-19. Центр по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовал применять вакцину американо-немецкого производства компаний Pfizer и BioNTech.

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Ожидается, что вскоре разрешение на экстренное применение может получить вакцина компании Moderna. В этот же день президент США Дональд Трамп объявил, что в США сделана первая прививка от коронавирусной инфекции. При этом американский лидер подчеркнул, что пока не планирует прививаться от COVID-19.

8 декабря стало известно, что в ходе испытаний вакцин Pfizer и BioNTech умерли шесть участников: два летальных исхода в вакцинируемой группе, четыре — в группе плацебо.

При этом в октябре исследования еще одной американской вакцины от компании Johnson & Johnson приостановили из-за возникшей у одного из участников неизвестной болезни. Предполагалось, что первые партии вакцины Johnson & Johnson будут доступны в начале 2021 года.

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Во время загрузки произошла ошибка.
08:17 (мск)© Ньюстюб
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