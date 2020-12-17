Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 74 млн

Лидерами по числу заразившихся остаются США (16,9 млн), Индия (9,9 мн), Бразилия (7 млн) и Россия (2,7 млн). Всего случаи заражения зарегистированы в 191 стране мира.
Наиболее число летальных исходов зафиксировано в США (307 тыс.), Бразилии (183 тыс.), Индии (144 тыс.) и Мексике (115 тыс). Россия занимает 10-е место: в стране умерло более 48 тыс. заразившихся.
Рекордное число заражений регистрируют одиннадцатую неделю подряд. По мнению специалистов ВОЗ, чтобы остановить распространение вируса, необходимо привить около 60−70% населения. При этом в организации отмечали, что только вакцина остановить вирус не сможет.