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05:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 74 млн

В мире коронавирусом заразились 74,1 млн человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса. За последние сутки выявлено 625 тыс. новых случаев заражения. С начала пандемии умерли более 1,6 человек с COVID-19.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
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Источник: РИА "Новости"

Лидерами по числу заразившихся остаются США (16,9 млн), Индия (9,9 мн), Бразилия (7 млн) и Россия (2,7 млн). Всего случаи заражения зарегистированы в 191 стране мира.

Наиболее число летальных исходов зафиксировано в США (307 тыс.), Бразилии (183 тыс.), Индии (144 тыс.) и Мексике (115 тыс). Россия занимает 10-е место: в стране умерло более 48 тыс. заразившихся.

Рекордное число заражений регистрируют одиннадцатую неделю подряд. По мнению специалистов ВОЗ, чтобы остановить распространение вируса, необходимо привить около 60−70% населения. При этом в организации отмечали, что только вакцина остановить вирус не сможет.

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