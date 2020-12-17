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12:07 (мск), источник: Вести.Ru

В Новосибирске подросток с ножом ограбил 13-летнего мальчика

В Новосибирске задержан 14-летний подросток, который угрожая ножом, отобрал ну 13-летнего юноши телефон стоимостью более 13 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Разбой, совершённый с применением предметов, используемых в качестве оружия» УК РФ.

В Дзержинском районе Новосибирска подросток, угрожая ножом, отобрал сотовый телефон у 13-летнего мальчика в подъезде дома на проспекте Дзержинского. Об этом рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, пишет ГТРК «Новосибирск».

После того, как злоумышленник завладел Samsung Galaxy стоимостью более 13 тысяч рублей, с места происшествия он скрылся.

По данному факту следственными органами СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Разбой, совершённый с применением предметов, используемых в качестве оружия» УК РФ.

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 14-летний подросток, проживающий по соседству с потерпевшим. Расследование продолжается.

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