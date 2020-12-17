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21:05 (мск), источник: RNS

В подмосковных пещерах пропали восемь детей

Группа из 10 спортсменов, в которой было восемь детей, пропала в подмосковных пещерах Сьяны, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС.

«Ориентировочно в 19.00 не вышла на связь группа из 10 спортсменов, занимавшихся ориентированием в пещерах Сьяны», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в группе было восемь детей в возрасте от 9 до 12 лет. Пропавших ищут спасатели.

Сьяны —система искусственных пещер-каменоломен в Московской области из группы Новленских пещер. Общая протяженность только изученных ходов составляет 19 километров.

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