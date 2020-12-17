21:05 (мск), источник: RNS
В подмосковных пещерах пропали восемь детей
Группа из 10 спортсменов, в которой было восемь детей, пропала в подмосковных пещерах Сьяны, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
«Ориентировочно в 19.00 не вышла на связь группа из 10 спортсменов, занимавшихся ориентированием в пещерах Сьяны», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в группе было восемь детей в возрасте от 9 до 12 лет. Пропавших ищут спасатели.
Сьяны —система искусственных