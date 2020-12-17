21:32 (мск), источник: Lenta.Ru
Появились подробности о пропавшей в пещерах Подмосковья группе туристов
Группа туристов с восемью детьми заблудилась в подмосковных пещерах Сьяны во время экскурсии. Такие подробности представил
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По данным ресурса, после того, как они заблудились, инструктор Сергей Боков оставил детей со вторым взрослым и отправился искать выход. Он ходил по пещерам около двух часов, после чего столкнулся со спасателями. Он указал специалистам примерный квадрат, где находится группа.
Ранее стало известно об обнаружении одного из участников группы. Он находится в шоковом состоянии. Поиски еще одного взрослого и детей от 9 до 12 лет продолжаются. На месте работает группа из девяти спасателей.
Как уточняет
О пропаже группы туристов из десяти человек, в том числе восьмерых детей, в Московской области стало известно ранее. Участники похода вошли в пещеры Сьяны около 11 утра в четверг, 17 декабря, и с тех пор о них нет никаких данных. Ожидалось, что туристы выйдут на связь около 19:00, однако этого не произошло.
Сьяны — система искусственных