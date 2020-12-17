21:45 (мск), источник: Life.ru
Пропавших в пещерах Сьяны в Подмосковье детей нашли
Все они находятся в нормальном состоянии.
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Восемь детей и один взрослый, которые 17 декабря заблудились в подмосковных пещерах Сьяны, найдены.
По информации Лайфа, все они находятся в нормальном состоянии, никому из них не нужна медицинская помощь.
Ранее Лайф сообщал, что спасатели ищут в подмосковных пещерах Сьяны группу из восьми детей и одного взрослого. В тоннель они зашли 17 декабря в 11:30, однако в назначенное время не вернулись обратно. Добавим, что общая протяжённость ходов составляет 19 километров.