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21:45 (мск), источник: Life.ru

Пропавших в пещерах Сьяны в Подмосковье детей нашли

Все они находятся в нормальном состоянии.

Источник: РИА "Новости"

Восемь детей и один взрослый, которые 17 декабря заблудились в подмосковных пещерах Сьяны, найдены.

По информации Лайфа, все они находятся в нормальном состоянии, никому из них не нужна медицинская помощь.

Ранее Лайф сообщал, что спасатели ищут в подмосковных пещерах Сьяны группу из восьми детей и одного взрослого. В тоннель они зашли 17 декабря в 11:30, однако в назначенное время не вернулись обратно. Добавим, что общая протяжённость ходов составляет 19 километров.

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