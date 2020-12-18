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11:06 (мск), источник: BBC News Русская служба

Германия: депутаты бундестага нашли сети правых экстремистов в армии и полиции

В немецкой армии, полиции и других силовых структурах есть целые сети связанных между собой людей, исповедующих правоэкстремистские взгляды, — к такому выводу пришел по итогам большого расследования комитет бундестага по надзору над структурами безопасности. Признаков подготовки правого переворота комитет, впрочем, не нашел.

Спецназ бундесвера KSK (Kommando Spezialkräfte) в этом году был частично расформирован за связи бойцов с праворадикалами. На фото — учения KSK в 2014 году. | Источник: BBC News Русская служба

Как рассказал на пресс-конференции по поводу публикации доклада глава Комитета парламентского надзора бундестага Родерих Кизеветтер, сотрудники комитета обнаружили связи военных и полицейских с расистско-националистическим движением идентитаристов, с запрещенной Национал-демократической партией Германии, с официально распущенным за экстремизм молодежным крылом партии «Альтернатива для Германии» и сетевым движением «райхсбюргеров» («граждан Рейха»).

«Эти сотрудники связаны между собой — пусть не каждый с каждым, но в рамках разных групп и с разной степенью близости связей. Связи поддерживаются через социальные сети, предположительно, на встречах на выставках-ярмарках оружия, в тирах и на профессиональных собраниях», — говорится в докладе.

Авторы доклада особо отметили, что подготовки к попыткам военного переворота или чего-либо в этом роде они не обнаружили.

К правоэкстремистским и неонацистским взглядам в Германии по известным историческим причинам относятся намного внимательнее и жестче, чем во многих других странах Европы и мира.

Доклад комитета парламентского надзора бундестага стал итогом небывалого по масштабу расследования: специальный представитель комитета Арне Шлатман и 25 его сотрудников два года, с ноября 2018 года, анализировали документы бундесвера, контрразведки и полиции, которые те по запросу обязаны были им передать.

«Комитет парламентского надзора обычно заседает в тайне. Девять депутатов-членов комитета не вправе рассказывать, какую информацию доверили им спецслужбы. Тем необычнее был тот факт, что КПН созвал настоящую пресс-конференцию», — написало по этому поводу независимое военное издание Bundeswehr Journal («Журнал бундесвера»).

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Правда, все, что можно было рассказать публике из огромного объема собранной информации, комитет уместил на 12 страницах. Доклад был опубликован 11 декабря.

Претензии к контрразведке

Особенно жестко члены комитета раскритиковали военную контрразведку Германии МАД (Militärischer Abschirmdienst, MAD): она, по их оценке, слишком фокусировалась на индивидуальных случаях и не обращала достаточного внимания на связи между праворадикалами в силовых структурах.

Как сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, депутат бундестага от партии Зеленых Константин фон Нотц заявил также, что сотрудникам МАД «не хватало профессиональной отстраненности» в расследованиях таких дел.

Немецкая пресса напоминает, что толчком для начала масштабного расследования стало дело старшего лейтенанта бундесвера, которого в прессе называют «Франко А».

Он был арестован в 2017 году и подозревается в том, что готовился совершить теракт и свалить вину на иммигрантов.

Затем дополнительным стимулом в расследовании стало убийство в 2019 году неонацистом Штефаном Эрнстом политика Вальтера Любке, выступавшего за прием Германией беженцев из южных стран.

В октябре МВД Германии выпустило доклад о правых экстремистах в своих рядах, объявив, что за три года полиция выявила около 400 таких случаев.

Перед этим, в сентябре, прошли рейды и обыски по делам о правом экстремизме в 34 полицейских участках страны, и от службы были отстранены несколько заподозренных в неонацизме полицейских.

Тогда же, в сентябре, после череды разоблачений правых экстремистов и неонацистов в армии и полиции, в отставку ушел глава военной контрразведки МАД Кристоф Грамм.

В июне министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр распорядилась частично расформировать, а частично — основательно реформировать элитный спецназ бундесвера, KSK, многие из бойцов которого, как утверждает контрразведка, были связаны с праворадикалами и так называемыми «гражданами Рейха» — это неформальное объединение немецких неонацистов, не признающих нынешние границы Германии.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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