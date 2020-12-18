В России за сутки выявили 28 552 случая заражения коронавирусом

Днем ранее в стране выявили 28 214 инфицированных. В общей сложности в России с начала пандемии заразились 1,9% населения, следует из данных штаба.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком АО (0,5%), Республике Тыва, Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Республике Марий Эл (0,6%).
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 3 757 в Санкт-Петербурге, 1 485 — в Московской области, 503 — в Нижегородской области, 402 — в Свердловской области, 393 — в Архангельской области.
В настоящее время в России болеют 512 825 человек.
Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 26 093. Всего уже выздоровели 2 228 633 человека.
Согласно данным штаба, доля вылечившихся увеличилась до 79,8% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 611 против 587 днем ранее. Всего от инфекции умерли 49 762 пациента.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,78%, следует из данных штаба.