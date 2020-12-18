Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Италии зажгли самую большую в мире елку Самую большую рождественскую елку в мире зажгли в городе Губбио
Фоторепортажи
20Линия времени: чем удивляет Чукотка
13Звездный десант: пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк
15:45 (мск), источник: Интерфакс

Песков объяснил слова Путина о «присмотре» спецслужб за Навальным

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU — Комментируя публикацию о слежке за Алексеем Навальным на пресс-конференции 17 декабря, Владимир Путин имел в виду, что спецслужбы присматривают за всеми, кто контактирует со спецслужбами других стран или призывает к насильственной смене власти, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: AP 2020

Его попросили объяснить слова Путина о том, что за Навальным «должны присматривать спецслужбы», и спросили, означает ли это, что спецслужбы продолжат следить за оппозиционером.

«Владимир Путин говорил о том, что спецслужбы присматривают за теми, кто контактирует со спецслужбами других государств. К этому еще можно добавить, что, конечно, спецслужбы присматривают за теми, кто допускает высказывания, призывающие к насильственной смене власти и так далее, что может трактоваться как нарушение действующего законодательства, — ответил Песков. — За такими людьми спецслужбы присматривают во всем мире».

Его также попросили объяснить, почему «присматривавшие» за Навальным сотрудники ФСБ имели отношение к лаборатории «Сигнал» и обладали медицинским образованием и экспертизой в области химоружия.

Я не буду это комментировать, мы все сказали. Тем более вы знаете, что по этому пациенту я вам сказал, что не хочу ничего больше комментировать.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Пресс-секретарь президента 1 октября впервые заявил, что не будет больше давать комментариев о Навальном после того, как оппозиционер, выздоровев, заявил, кого считает виновным в своем отравлении. В последний раз Песков напомнил об этом своем обещании в четверг, после большой пресс-конференции Путина.

На пресс-конференции президента спрашивали о недавно вышедшем расследовании Bellingcat о предположительных отравителях Навального, о том, почему в России до сих пор не возбуждено уголовное дело по факту и о том, кто политика отравил.

Путин ответил, что публикация различных «измышлений» по поводу предполагаемого отравления Навального — «это не какое-то расследование, а легализация материалов американских спецслужб», которые за всеми следят.

Он напомнил, что в частности, этим занимается АНБ США, которое делает это с помощью техники. По его словам, сотрудники ФСБ и других российских спецслужб об этом знают и «пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать свое местопребывание».

«И если это так, а это так, я вас уверяю, это значит, что этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае», — продолжил Путин. Тогда, по словам российского лидера, «спецслужбы должны присматривать» за Навальным. «Но это не значит, что его травить нужно, кому он нужен», — отметил президент.

Новость
В ФРГ заявили о следах яда из группы «Новичок» в организме Навального

Он подтвердил, что после обращения Юлии Навальной он «тут же дал команду выпустить» ее мужа на лечение в Германию.

Также Путин заявил, что расследование «дела Навального» — это «трюк политической борьбы», смысл которого — «напасть на первых лиц и таким образом подтянуться до их уровня». По мнению президента, для того, чтобы добиться признания людей, нужно пользоваться не трюками, а доказывать состоятельность «конкретными делами либо конкретной программой».

Еще он сказал, что Россия готова расследовать случившееся с Навальным, но не может для этого получить выводы и обоснования тех, кто утверждает, что в отношении Навального применили «Новичок».

По его словам, Германия не дает этой информации, несмотря на неоднократные запросы Генпрокуратуры России, а в ОЗХО говорят, что передавать результаты расследований Москве запрещает Германия.

 Источник сообщил об аресте бывшего заместителя Золотова
Пандемия помогла продажам безалкогольного пива в РФ. Обзор
Пенсионный фонд разъяснил порядок новогодних выплат на детей
CAS запретил Путину посещать чемпионаты мира и Олимпиады
ЦБ перенес срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир»
Менее половины российских компаний выплатят сотрудникам премии
Ученые выяснили, что пение птиц делает человека счастливее
Назван главный научный прорыв 2020 года
Ученые воссоздали облик «безумного зверя» мелового периода
Горячие темы на Авто
смотрите? 564
Разделение людей между собой для выполнения целей. 393
Сказка о недалёкой стране 276
Хватит спорить об одном и том же, курильщики! 206
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
3-летняя дочь Анны Банщиковой покрасовалась в платье принцессы Девочка очаровала сеть
Леди
Ида Галич рассталась с мужем Об этом она сама сообщила подписчикам.
Новости партнеров
Жена Лаврова: как она выглядит
Знак вора: как домушники метят квартиры для ограбления
Мама ошибалась, когда думала, что папа с дочкой готовят на кухне завтрак
Волк с бутылкой на голове просил мужчин о помощи
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь