15:45 (мск), источник: Интерфакс
Песков объяснил слова Путина о «присмотре» спецслужб за Навальным
Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU — Комментируя публикацию о слежке за Алексеем Навальным на
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Его попросили объяснить слова Путина о том, что за Навальным «должны присматривать спецслужбы», и спросили, означает ли это, что спецслужбы продолжат следить за оппозиционером.
«Владимир Путин говорил о том, что спецслужбы присматривают за теми, кто контактирует со спецслужбами других государств. К этому еще можно добавить, что, конечно, спецслужбы присматривают за теми, кто допускает высказывания, призывающие к насильственной смене власти и так далее, что может трактоваться как нарушение действующего законодательства, — ответил Песков. — За такими людьми спецслужбы присматривают во всем мире».
Его также попросили объяснить, почему «присматривавшие» за Навальным сотрудники ФСБ имели отношение к лаборатории «Сигнал» и обладали медицинским образованием и экспертизой в области химоружия.
Я не буду это комментировать, мы все сказали. Тем более вы знаете, что по этому пациенту я вам сказал, что не хочу ничего больше комментировать.
На
Он напомнил, что в частности, этим занимается АНБ США, которое делает это с помощью техники. По его словам, сотрудники ФСБ и других российских спецслужб об этом знают и «пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать свое местопребывание».
«И если это так, а это так, я вас уверяю, это значит, что этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае», — продолжил Путин. Тогда, по словам российского лидера, «спецслужбы должны присматривать» за Навальным. «Но это не значит, что его травить нужно, кому он нужен», — отметил президент.
Он подтвердил, что после обращения Юлии Навальной он «тут же дал команду выпустить» ее мужа на лечение в Германию.
Также Путин заявил, что расследование «дела Навального» — это «трюк политической борьбы», смысл которого — «напасть на первых лиц и таким образом подтянуться до их уровня». По мнению президента, для того, чтобы добиться признания людей, нужно пользоваться не трюками, а доказывать состоятельность «конкретными делами либо конкретной программой».
Еще он сказал, что Россия готова расследовать случившееся с Навальным, но не может для этого получить выводы и обоснования тех, кто утверждает, что в отношении Навального применили «Новичок».
По его словам, Германия не дает этой информации, несмотря на неоднократные запросы Генпрокуратуры России, а в ОЗХО говорят, что передавать результаты расследований Москве запрещает Германия.