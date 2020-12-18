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21:43 (мск), источник: Life.ru

Российский офицер погиб при разминировании в Карабахе

Российский офицер погиб при разминировании территории в районе Шуши. Об этом сообщает оборонное ведомство РФ.

Источник: AP 2020

— 17 декабря при проведении разминирования участка дороги в районе населённого пункта Шуша произошёл подрыв взрывного устройства, — заявили в Минобороны.

В результате подрыва офицер группы разминирования Международного противоминного центра получил тяжёлое ранение и скончался.

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