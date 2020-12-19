В России коронавирус за сутки обнаружили еще у 28 209 человек

В целом по стране за сутки умерли 585 пациентов, выписаны 26 109 человек. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 819 тыс. 429 случаев коронавирусной инфекции (+1%), 50 347 умерших и 2 млн 254 тыс. 742 выписанных. Лечение продолжают 514 340 человек.
В Москве зарегистрировано 6 459 новых случаев COVID-19. Скончались 74 пациента, выздоровели 5 925 человек.
По данным оперштаба, наименьший прирост за сутки зафиксирован в Ненецком АО, Ямало-Ненецком АО, Тыве, Ханты-Мансийском АО, в Марий Эл, Новосибирской, Магаданской, Кемеровской и Оренбургской областях, в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Мордовии, Алтайском и Краснодарском краях. Темпы прироста там составили от 0,3% до 0,7%.
По информации оперативного штаба, 3 754 новых случая COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 1 514 — в Московской области, 502 — в Нижегородской области, 405 — в Свердловской области, 395 — в Архангельской области, по 394 — в Карелии, Воронежской области, 393 — в Псковской области, 392 — в Ростовской области, 365 — в Вологодской области.
Кроме того, 354 случая зарегистрированы в Крыму, 346 — в Хабаровском крае, 332 — в Красноярском крае, 329 — в Пермском крае, 317 — в Челябинской области, 305 — в Самарской области, 287 — в Мурманской области, по 284 — в Коми, Ульяновской области, 280 — в Иркутской области, 276 — в Волгоградской области, 263 — в Саратовской области, 260 — в Забайкальском крае, 243 — в Ставропольском крае, 242 — в Омской области, 238 — в Приморском крае.
Также 237 — в Тверской области, 232 — в Кировской области, 231 — в Ленинградской области, 230 — в Ханты-Мансийском АО, 216 — в Алтайском крае, 214 — в Бурятии, 211 — в Удмуртии, по 209 — в Новгородской области, Тульской области, 203 — в Якутии, 201 — в Брянской области, В других регионах России суточный прирост не превышает 200.