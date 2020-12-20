Россиянин обманул счетчик и получил иск на миллион рублей за электричество

«При снятии показаний прибора учета было обнаружено кратное снижение среднемесячного потребления электрической энергии по сравнению с предыдущими периодами, что вызвало обоснованные сомнения в правильности учёта электрической энергии. Визуально прибор учета был технически исправным, однако по результатам проверки было установлено, что в прибор вмонтирован радиомодуль, который управлялся дистанционно с пульта», — поясняется в сообщении.
Мужчина не признал исковые требования, согласно которым суд постановил взыскать с него в счет погашения долга чуть более 960 тысяч рублей. Апелляционная инстанция снизила сумму до 393, 6 тысячи рублей.
Ранее сообщалось о жителе города Минусинска Красноярского края, который наворовал электричество для «несуществующего» дома. Россиянин наворовал электричество для своего дома, который по документам относился к объектам незавершенного строительства. Компания, занимающаяся обеспечением региона электроэнергией, выявила факт незаконного потребления во время внеплановой проверки.
10 декабря сообщалось, что в российском правительстве задумали продлить мораторий на штрафы за неоплату услуг ЖКХ, введенный в стране в апреле 2020-го. Если инициатива будет одобрена, населению и управляющим компаниям разрешат не платить штрафы вплоть до весны 2021-го.