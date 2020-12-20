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11:30 (мск), источник: Интерфакс

В России за сутки зарегистрировали еще 28 948 случаев COVID-19

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU — Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 28 948 случаев в 85 регионах, умерли за сутки 511 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

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Источник: Агентство «Москва»

Практически в течение всей недели после относительного снижения числа выявлений количество новых случаев заражения коронавирусом в РФ держится на уровне, превышающем 28 тысяч за сутки.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 848 тыс. 377 случаев коронавирусной инфекции, 50 858 умерших и 2 млн 275 тыс. 657 выписанных, в том числе 20 915 выписаны за последние сутки. Лечение продолжают 521 862 человека.

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В Москве зарегистрировано 7 263 новых случая COVID-19, накануне в субботу их было 6 459. Подтверждено 77 летальных исходов, 4 790 человек были выписаны по выздоровлению.

Заболеваемость в регионах

По информации оперативного штаба, еще 3 759 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 1 539 — в Московской области, 499 — в Нижегородской области, 403 — в Свердловской области, 397 — в Архангельской области, 395 — в Псковской области, 390 — в Ростовской области, 389 — в Карелии, 386 — в Воронежской области, 366 — в Вологодской области, 357 — в Крыму, 340 — в Хабаровском крае, 333 — в Пермском крае, 330 — в Красноярском крае, 314 — в Челябинской области.

Кроме того, 307 случаев — в Самарской области, 284 — в Коми, по 283 — в Мурманской, Ульяновской области, 275 — в Иркутской области, 272 — в Волгоградской области, 260 — в Саратовской области, 257 — в Забайкальском крае, по 241 — в Приморском крае, Ставропольском крае, 239 — в Омской области, 236 — в Тверской области, 234 — в Кировской области, 227 — в Ленинградской области, 226 — в Ханты-Мансийском АО, по 215 новых диагнозов в Бурятии, Алтайском крае, 210 — в Тульской области, 209 — в Удмуртии, 206 — в Новгородской области, 205 — в Калининградской области, 203 — в Брянской области, 202 — в Якутии.

В других регионах России суточный прирост не превышает 200.

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