На Канарах задержали россиянина по делу о хищении €900 тыс

Мужчину объявили в международный розыск по подозрению в совершении экономических преступлений, в частности мошенничества и хищений. В это время он, предположительно, занимал должность директора компании в России. Его действия могли нанести ущерб в размере €900 тыс.
56-летний задержанный проживал вместе с родственником в муниципалитете Адехе, расположенном на острове Тенерифе, пишет издание.
РБК направил запрос в посольство России в Испании и в пресс-службу Национальной полиции Испании.
Ранее на этой неделе Национальная полиция Испании сообщила о задержании 23 человек по делу об отмывании денег «русской мафии» в стране. Правоохранители считают, что они внедрились в государственные структуры и с помощью взяток обеспечили себе освобождение от уголовного преследования.
Среди задержанных восемь россиян, два украинца, казахстанец, алжирец и 11 граждан Испании. При обысках у них обнаружили оружие, наличность, бриллианты, 16 «роскошных» автомобилей. Полиция заблокировала их счета и имущественные активы на миллионы евро.
Власти страны назвали это задержание крупнейшей операцией против мафии из Восточной Европы за последние десять лет. Позже СМИ назвали имена некоторых задержанных. Одним из их лидеров был предприниматель Александр Широков, проживавший в Аликанте. Газета El Pais сообщала, что россиянину около 50 лет, он юрист по образованию. Издание называло его «королем отмывания».
Другими задержанными были бизнесмены, госчиновники, партнеры Широкова. ABC.es назвала фамилии еще троих человек — Митюрев, Хакимов и Жижин. Они занимались переговорами с испанскими бизнесменами и вербовкой новых членов преступной организации.