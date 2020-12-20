Более десяти стран прекратили авиасообщение с Британией из-за мутации коронавируса

Российские власти следят за ситуацией. «Аэрофлот» — единственный перевозчик, которому разрешены регулярные рейсы в Соединенное Королевство — указаний о приостановке рейсов пока не получал.
Страны, которые приостанавливают или планируют в ближайшее время прекратить авиасообщение с Великобританией:
Некоторые страны пока не приняли решение о закрытии авиасообщения с Великобританией, однако ужесточили противоэпидемические меры. В частности, Греция ввела семидневный карантин для всех приезжающих из Великобритании. В Чехии срок обязательной самоизоляции для всех, кто возвращается из королевства, составит 10 дней. Правительство Испании усилит контроль на наличие ПЦР-тестов для прибывающих из этой страны.
Всемирная организация здравоохранения обещает проинформировать общественность о новом типе коронавируса, когда о нем станет больше известно. Организация находится в контакте с правительством Великобритании.