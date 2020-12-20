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20 декабря, источник: Коммерсантъ

Более десяти стран прекратили авиасообщение с Британией из-за мутации коронавируса

Более десяти стран приостановили или готовятся прекратить авиасообщение с Великобританией, где была обнаружена новая мутация коронавируса. Британский премьер Борис Джонсон сообщил о выявлении мутировавшего коронавируса 19 декабря, по предварительным данным, вирус на 70% более заразный.

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Источник: AP 2020

Российские власти следят за ситуацией. «Аэрофлот» — единственный перевозчик, которому разрешены регулярные рейсы в Соединенное Королевство — указаний о приостановке рейсов пока не получал.

Страны, которые приостанавливают или планируют в ближайшее время прекратить авиасообщение с Великобританией:

  • Австрия. О решении сообщили местным СМИ со ссылкой на главу МИД Александера Шалленберга;.
  • Болгария. Принято решение приостановить полеты из Болгарии в Великобританию и обратно с 21 декабря по 31 января;.
  • Германия. Рейсы из Великобритании прекращают принимать с полуночи 21 декабря до полуночи 1 января. Исключение будет сделано для самолетов с медперсоналом, транспортных самолетов и судов, стационированных в ФРГ;.
  • Израиль. Государство прекращает принимать рейсы не только из Великобритании, но и из Дании и Южной Африки, где также был обнаружен мутировавший коронавирус. Прибывшие из этих стран ранее изолированы;.
  • Ирландия. Запрет на въезд вводится с полуночи 21 декабря на 48 часов;.
  • Италия. Страна прекращает принимать рейсы из Британии до 6 января. Тем, кто посещал страну в последние 14 дней, запрещен въезд. Минздрав Италии сообщает, что «британский штамм» коронавируса был обнаружен в стране;.
  • Кувейт. Управление гражданской авиации Кувейта добавило Великобританию в свой список стран с высоким риском, что означает, что все полеты из нее запрещены;.
  • Латвия. Премьер-министр республики Кришьянис Кариньш сообщил, что документы для приостановки пассажирских перевозок будут приняты сегодня вечером;.
  • Сальвадор. Въезд в страну запрещен всем, кто летел через Соединенное Королевство или Южную Африку или находился в одной из этих двух стран в течение последних 30 дней;.
  • Швеция. По словам министра внутренних дел Микаэля Дамбера, решение пока готовится, но должно быть принято в кратчайшие сроки;.
  • Эстония. Авиасообщение приостановлено до конца года.
  • Литва. Рейсы из Великобритании приостановлены до конца года.

Некоторые страны пока не приняли решение о закрытии авиасообщения с Великобританией, однако ужесточили противоэпидемические меры. В частности, Греция ввела семидневный карантин для всех приезжающих из Великобритании. В Чехии срок обязательной самоизоляции для всех, кто возвращается из королевства, составит 10 дней. Правительство Испании усилит контроль на наличие ПЦР-тестов для прибывающих из этой страны.

Всемирная организация здравоохранения обещает проинформировать общественность о новом типе коронавируса, когда о нем станет больше известно. Организация находится в контакте с правительством Великобритании.

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