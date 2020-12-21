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11:16 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки выявлено рекордное число больных коронавирусом — 29 350

За последние сутки в России зарегистрировано 29 350 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это на 1,39% больше, чем накануне (28 948). Предыдущий рекорд был 6 декабря, когда выявили 29 039 заболевших. Общее число зараженных достигло 2 877 727.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
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Источник: РИА "Новости"

Больше всего новых случаев в:

  • Москве — 7797 (всего 743 697),
  • Санкт-Петербурге — 3752 (204 565),
  • Московской области — 1523 (139 706),
  • Нижегородской области — 501 (64 804),
  • Свердловской области — 396 (54 539).

Умерли за последние сутки 493 человека с COVID-19, что на 3,52% меньше, чем накануне (511). Общее число умерших с начала пандемии достигло 51 351. Выздоровели 19 705, за все время — 2 295 362.

В мире коронавирусом заразились 76,8 млн человек, умерли более 1,6 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. На первом месте по числу заболевших находятся США (17,8 млн), на втором — Индия (10 млн), на третьем — Бразилия (7,2 млн). Россия занимает четвертое место.

На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что российская система здравоохранения смогла справиться с пандемией. По его словам, сейчас в борьбе с COVID-19 участвуют 150 тыс. врачей и более 500 тыс. медработников. Глава Минздрава Михаил Мурашко считает, что заболеваемость в стране остается высокой, но «кардинального роста» в последние недели нет.

В России выявили 29350 новых заболевших коронавирусом
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12:04 (мск)© Ньюстюб
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