В России за сутки выявлено рекордное число больных коронавирусом — 29 350

Больше всего новых случаев в:
Умерли за последние сутки 493 человека с COVID-19, что на 3,52% меньше, чем накануне (511). Общее число умерших с начала пандемии достигло 51 351. Выздоровели 19 705, за все время — 2 295 362.
В мире коронавирусом заразились 76,8 млн человек, умерли более 1,6 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. На первом месте по числу заболевших находятся США (17,8 млн), на втором — Индия (10 млн), на третьем — Бразилия (7,2 млн). Россия занимает четвертое место.
На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что российская система здравоохранения смогла справиться с пандемией. По его словам, сейчас в борьбе с COVID-19 участвуют 150 тыс. врачей и более 500 тыс. медработников. Глава Минздрава Михаил Мурашко считает, что заболеваемость в стране остается высокой, но «кардинального роста» в последние недели нет.