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21:06 (мск), источник: РБК

Навальный заявил о разговоре с фигурантом расследования об отравлении

Оппозиционер утверждает, что незадолго до публикации статей о возможной причастности сотрудников ФСБ к его отравлению смог связаться с одним из упомянутых лиц. Собеседник сообщил об «обработке» нижнего белья.

Источник: РИА "Новости"

Алексей Навальный заявил, что ему удалось связаться по телефону с упомянутым в расследовании CNN, The Insider и Bellingcat лицом, которое, по версии авторов расследования, могло участвовать в отравлении оппозиционера.

14 декабря издания The Insider, Bellingcat и CNN по итогам совместного расследования опубликовали материал, в котором утверждалось, что к отравлению Навального причастны сотрудники ФСБ. Авторы сообщали, что основывались на данных биллинга мобильных телефонов. Имена и номера, утверждали журналисты, им удалось получить благодаря продающимся на черном рынке базам паспортных данных граждан и сотовых операторов. Всего издания назвали восемь предполагаемых участников покушения.

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Российские власти все обвинения в организации отравления оппозиционера опровергают.

По словам Навального, попытки выйти на связь с предполагаемыми «агентами ФСБ» начались незадолго до публикации расследования. В это время он пытался связаться с фигурантами расследования по имевшимся у журналистов телефонам.

«Мы взяли простейшую программу: такими пользуются телефонные пранкеры, чтобы скрыть номер, с которого звоню я, и подставили вместо него нужный нам номер», — объяснил оппозиционер. В разговоре он представлялся помощником секретаря Совета безопасности и экс-директора ФСБ Николая Патрушева Максимом Сергеевичем Устиновым и заявлял, что пишет отчет для руководства по событиям в Омске и Томске.

По словам Навального, почти все, кому он звонил, быстро вешали трубку; единственным, с кем удалось поговорить содержательно, стал Константин Кудрявцев.

В разговоре собеседник оппозиционера говорит о том, что участники операции «обрабатывали» внутреннюю поверхность нижнего белья Навального, «чтобы не было следов там, ничего такого».

В ответ на вопрос, почему тот все-таки выжил, собеседник Навального говорит: «Вот видите, стечение обстоятельств… Это тот самый такой вот плохой фактор, который в нашей работе, да, может быть». Он связывает это с действиями врачей скорой и посадкой самолета.

В пресс-службе аппарата Совета безопасности сообщили РБК, что в нем нет никого по имени Максим Сергеевич Устинов, такого помощника не существует. Там также добавили, что пока не ознакомились с опубликованным Навальным разговором.

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РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ России.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, где политика поместили в отделение токсикореанимации городской больницы. Там он впал в кому, состояние оценивалось как тяжелое. В ночь на 22 августа, после нескольких запросов со стороны его близких, Навального перевезли на лечение в Германию, поместив в клинику «Шарите». 19 сентября пациента выписали, но он остается в Германии на реабилитации.

Немецкие эксперты утверждают, что в анализах Навального были найдены следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Врачи из омской больницы, где он провел два дня перед отправкой в Германию, не согласились с выводами берлинских коллег. Об отсутствии отравляющих веществ в организме политика до его отправки в Берлин заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 6 ноября управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу в качестве возможных причин случившегося назвало «диеты», нарушение углеводного обмена и «сопутствующий» хронический панкреатит.

По утверждению Москвы, данные, которые свидетельствовали бы о том, что Навальный был отравлен, Германия так и не передала России, в связи с чем оснований для возбуждения уголовного дела нет. Президент Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря назвал новое расследование «легализацией материалов американских спецслужб». «Это легализация, это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб. А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают, что ли? Да наши спецслужбы хорошо это понимают и знают. И если это так — а это так, я вас уверяю, — это значит, что вот этот пациент берлинской клиники, он пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. Если это так, тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то», — говорил президент.

Георгий Тадтаев, Елизавета Ламова

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