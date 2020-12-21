ФСБ прокомментировала «расследование» Навального

Как отмечается в сообщении ЦОС, «расследование» основателя ФБК «не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб».
ФСБ подчеркивает, что опубликованный Навальным видеоролик «телефонного разговора» с якобы сотрудником службы безопасности — подделка.
«Использование способа подмены номера абонента — известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора», — добавляется в сообщении.
Силовики проведут проверку «расследования», по результатам которой дадут ей процессуальную оценку.
В декабре Навальный синхронно с американским телеканалом CNN, немецким журналом Spiegel и порталом Bellingcat опубликовал материал, где утверждается, что ему известны имена восьмерых «сотрудников ФСБ», которые якобы неоднократно пытались его отравить.
Авторами «расследования» стали сотрудники Bellingcat — ресурса, который неоднократно публиковал антироссийские материалы, в частности о крушении малайзийского рейса MH17 в Донбассе и по делу Скрипалей. Эти утверждения не раз опровергали российские официальные лица.
По словам Навального, «сотрудники ФСБ» якобы ездили за ним по российским регионам, в том числе в Новосибирск и Томск. Эту версию авторы строят на основании авиабилетов и выгрузки телефонных счетов, получить или проверить которые законным образом невозможно. Однако доказательств того, что упоминающиеся в публикации люди совершили конкретные действия, приведшие к отравлению, не приводится.
Президент России Владимир Путин назвал эти публикации не расследованием, а «легализацией работы американских спецслужб». По его словам, появление таких материалов — «трюк политической борьбы».
Инцидент с Навальным
Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Создателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1. Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили, зато обнаружили нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в Германию, поскольку на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал его нетранспортабельным). С тех пор основатель ФБК находился в берлинской клинике «Шарите».
Власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ «Новичок». По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов также подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Двадцать второго сентября Навального выписали из стационара, сейчас он проходит реабилитацию и остается в Германии.