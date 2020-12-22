11:08 (мск), источник: Известия
В России за сутки выявили 28 776 новых случаев коронавируса
За последние 24 часа в России выявили 28 776 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с этой инфекцией во вторник, 22 декабря.
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«За последние сутки в России выявлено 28 776 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 19,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 561 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 24 158 человек», — говорится в сообщении.
Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (7237),
Всего в России выявлено 2 906 503 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 51 912 летальных исходов, выздоровело 2 319 520 человек.
Накануне заместитель директора по
В тот же день в России зарегистрировали первый отечественный быстрый тест на антиген коронавируса с визуальной оценкой наличия патогена.