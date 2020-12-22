Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 22 декабряВыпуск первой почтовой марки в России, свержение режима Чаушеску в Румынии, открытие Бранденбургских ворот и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
50Первый писк птенца стал лучшим фото по версии Agora
20Линия времени: чем удивляет Чукотка
11:08 (мск), источник: Известия

В России за сутки выявили 28 776 новых случаев коронавируса

За последние 24 часа в России выявили 28 776 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с этой инфекцией во вторник, 22 декабря.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
11:32 (мск)Россияне назвали самое популярное слово 2020 года
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«За последние сутки в России выявлено 28 776 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 19,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 561 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 24 158 человек», — говорится в сообщении.

Видео
Эксперт: через 5 лет коронавирус может стать более заразным

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (7237), Санкт-Петербурге (3760) и Подмосковье (1498).

Всего в России выявлено 2 906 503 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 51 912 летальных исходов, выздоровело 2 319 520 человек.

Накануне заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что резкие скачки заболеваемости этим вирусом в России в ближайшее время не прогнозируются.

В тот же день в России зарегистрировали первый отечественный быстрый тест на антиген коронавируса с визуальной оценкой наличия патогена.

 Жалобы оцифруют: отменять штрафы с камер разрешат онлайн
Не выходя из дома: как 2020 год изменил привычки россиян
Госдума одобрила восстановление системы вытрезвителей
Что за новый штамм коронавируса нашли в Великобритании
Роструд назвал способ сделать 31 декабря выходным днем
Пенсионеров предложили освободить от НДС на продукты
Юпитер сблизился с Сатурном впервые за 800 лет (фото)
Медленно «тающая» галактика попала на фото
Новости партнеров
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко 
Закир Гасанов выразил соболезнования Сергею Шойгу
В США впервые за 70 лет казнят женщину
Горячие темы на Авто
Сказка про деревню Куриловка 374
Уроки Истории. День Рождения Сталина И. В. 292
Какую лебедку купить для бытовых нужд? 179
надоели настольные игры? 168
Новости партнеров
Что известно о грядущей денежной реформе и кто от нее пострадает
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
Мама ошибалась, когда думала, что папа с дочкой готовят на кухне завтрак
Популярные темы на «Детях»
Про свекровь 231
НГ корпоративы. Уже было или я первая? 167
Мечты сбываются. Я похудела. Просто история 99
секс с презервативами 78
Леди
Поклонники не узнали резко похудевшего и постаревшего Леонтьева В сеть попал снимок артиста в обычной жизни, а не «при параде».
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь