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13:29 (мск), источник: РИА Новости

Песков высказал личное мнение о последних заявлениях Навального

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, по его личному мнению, последние заявления Алексея Навального говорят о наличии у него признаков мании преследования и мании величия.

Источник: РИА Новости

«Я, наверное, чуть-чуть злоупотреблю и позволю себе высказать личную точку зрения, которую я обычно не высказываю, ибо не имею на это права. Здесь чуть-чуть злоупотреблю. В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования», — сказал Песков журналистам.

Можно также четко установить определенные проявления мании величия, потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в остальном, конечно, уже проявления по Фрейду — такая зацикленность на гульфиковой зоне собственной и так далее. Так, наверное, и нужно относиться к этому.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Накануне Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что «расследование» Навального о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию. Как сообщает ФСБ, опубликованный Навальным видеоролик с «телефонным разговором» является подделкой. Организована проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка.

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