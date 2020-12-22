13:29 (мск), источник: РИА Новости
Песков высказал личное мнение о последних заявлениях Навального
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
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«Я, наверное,
Можно также четко установить определенные проявления мании величия, потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в остальном, конечно, уже проявления по Фрейду — такая зацикленность на гульфиковой зоне собственной и так далее. Так, наверное, и нужно относиться к этому.
Накануне Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что «расследование» Навального о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию. Как сообщает ФСБ, опубликованный Навальным видеоролик с «телефонным разговором» является подделкой. Организована проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка.