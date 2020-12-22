Байден заявил, что хакерам удалось похитить важные сведения у американского бизнеса

22 декабря, источник: ТАСС
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«Эта атака была тщательно спланирована и осуществлена», — полагает демократ.
«Тем, кто осуществил атаку удалось застать федеральные власти врасплох, когда они не были готовы», — добавил он.
Он заострил внимание на утверждениях представителей действующей администрации о том, что к атаке якобы причастна Россия.
Избранный президент также заявил, что администрации республиканца Дональда Трампа следует объявить о том, кто стоит за масштабной кибератакой.
«Администрация Трампа не смогла сделать кибербезопасность своим приоритетом, уволив или понизив в должности киберкоординаторов в Белом доме и в Госдепартаменте», — утверждал Байден, упомянув в качестве примера уволенного Трампом главу Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности США Кристофера Кребса.
По словам демократа, американский народ заслуживает объяснений подобного рода действий.
«Это означает дать публичный и ясный ответ, кто несет ответственность за эту атаку, и принять действенные меры для привлечения виновных к ответственности», — заявил Байден.
По его словам, предварительные признаки, озвученные госсекретарем Майклом Помпео и министром юстиции Уильямом Барром, указывают на то, что «Россия несет ответственность за этот взлом». Байден утверждал, что такое предположение соответствует его представлениям о характере деятельности РФ в киберпространстве.
«Однако администрации Трампа следует официально установить авторство [атаки]", — добавил избранный президент США. Он напомнил, что Трамп, срок президентских полномочий которого истекает во второй половине января, все еще несет ответственность за кибербезопасность в стране.
Демократ заявил, что его администрация примет меры в связи с кибератакой на правительственные ведомства страны.
«Я думаю, что, когда узнаю, каковы масштабы ущерба, и кто официально несет ответственность [за кибератаку], они могут быть уверены, что мы дадим ответ. И, возможно, мы ответим аналогичным образом. Есть много возможностей, которые я сейчас не буду обсуждать», — сказал демократ.
Комментируя заявления Трампа о том, что американские власти контролируют ситуацию в после атаки, Байден отметил: «Я не видел никаких свидетельств, что это взято под контроль». Он подчеркнул, что имеет место «очень серьезная угроза», а также обвинил Трампа в ее преуменьшении.
«Вместе с нашими союзниками мы намерены создать международную систему, которая обеспечит надлежащее поведение в киберпространстве таким образом, чтобы мы привлекали к ответственности страны за нарушение основных правил [этой системы]", — сказал Байден. Он не привел подробностей.
По словам демократа, его будущая администрация будет «уделять приоритетное внимание» вопросу безопасности в киберпространстве. При этом он предположил, что «обеспечение безопасности киберпространства [США] может стоить буквально миллиарды долларов».
«Может потребоваться много усилий, чтобы добиться этого», — добавил Байден.