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00:35 (мск), источник: ТАСС

В Дании обнаружили менее чувствительную к вакцине мутацию коронавируса

СТОКГОЛЬМ, 22 декабря. /ТАСС/. Около 10% всех протестированных в Дании на коронавирус с подтвержденным диагнозом являются носителями мутировавшего вируса, который в меньшей степени, как считают специалисты, поддается воздействию вакцины, сообщает во вторник агентство Ritzau Bureau.

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ap_20218791127720.jpg | Источник: AP (news)

Об этом говорят результаты исследования, проведенного в ответственном за инфекционный контроль Государственном институте по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Агентство также отмечает, что мутировавший вирус N439K впервые был выявлен в мае этого года в Румынии, а он уже присутствует в ряде европейских стран, получив наибольшее распространение в Ирландии, Чехии и Швейцарии.

Его большую резистентность к антителам подтверждают исследования, проведенные в китайских лабораториях.

«Нас беспокоит то, насколько эффективной окажется вакцина в случае с N439K. А потому будет уместно следить за распространенностью этого варианта, а также тем, поражает ли он наиболее уязвимые группы», — отметил представитель института Тира Грове Краузе, не уточнив, о какой именно вакцине идет речь.

Датские медики обнаружили мутировавший вирус в 1 624 тыс. пробах, взятых осенью, в основном в районах, прилегающих к Копенгагену, а также в Южной Ютландии.

На сегодняшний день ни одного смертного случая от него не зарегистрировано.

N439K не связан с вирусом, обнаруженным у датских норок, а также с новым вариантом COVID-19, который появился недавно в Великобритании.

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