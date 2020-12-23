10:38 (мск), источник: Интерфакс
В Оверни мужчина застрелил трех жандармов
Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU — В префектуре
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Подозреваемого ищут, рассказал источник телеканала. Инцидент со стрельбой произошел в ночь на 23 декабря.
Группа оперативников военной жандармерии отправились на место по вызову о бытовом насилии, сообщила утром прокуратура
Женщину удалось спасти. Мужчина несколько раз открывал огонь по оперативникам, когда те пытались приблизиться.
Место преступления оцеплено. Операция продолжается, заявил мэр