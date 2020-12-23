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12:29 (мск), источник: РИА Новости

Врачи Charite обнародовали в журнале Lancet отчет о лечении Навального

БЕРЛИН, 23 дек — РИА Новости. Берлинская клиника Charite опубликовала в медицинском журнале Lancet развернутый отчет о клиническом случае российского блогера Алексея Навального, повторила утверждения об обнаружении врачами бундесвера вещества из группы «Новичок».

rtx26lew.jpg | Источник: Reuters

В среду клиника Charite, в которой лечился Навальный, обнародовала пресс-релиз, который назван «восьмым и заключительным» заявлением больницы по поводу лечения блогера. Клиника напоминает основной ход событий — прибытие Навального 22 августа, выявление спустя несколько дней у него тяжелого отравления ингибиторами холинэстеразы, заявление правительства ФРГ о результатах исследования лаборатории бундесвера, которые выявили отравление веществами группы «Новичок» и подтверждение этого результата исследованием в ОЗХО.

«С согласия Алексея Навального команда (лечащих) врачей удовлетворила запрос профильного журнала Lancet и обнародовала отчет о лечении», — говорится в пресс-релизе.

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Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.

Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству «Новичок».

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