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14:47 (мск), источник: Коммерсантъ

В Москве, Сочи и Тюмени задержали шестерых соучастников преступлений Тесака

СКР, ФСБ и МВД задержали в Москве, Сочи и Тюмени шесть человек, причастных к серии тяжких преступлений (включая убийства) в начале 2000-х годов, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Источник: РИА "Новости"

Им предъявлены обвинения в совершении организованной группой убийств двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды (п.п. «а», «д», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, задержанные были соучастниками преступлений националиста Максима Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак.

Имена задержанных — Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев (Мышкин), Алексей Гудилин, Семен Токмаков. Как поясняет Петренко, собрать доказательства их причастности к преступлениям удалось с помощью видео, опубликованного в интернете летом 2007 года. На видео запечатлено убийство двух человек в апреле того же года вблизи Королёва Московской области. Убийство на видео совершила группа лиц «с целью пропаганды националистической идеологии», один из исполнителей — Тесак.

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Позже Максим Марцинкевич «также дал показания о совершении совместно с иными участниками националистических организаций в 2002—2006 годах других убийств лиц неславянского происхождения и готовности указать места захоронения жертв». На одном из указанных мест в Смоленской области в августе 2020 года нашли скелетированные останки двух человек, которых убили еще осенью 2003 года.

«Несмотря на давность преступлений, их первоначальную неочевидность, проведенный комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий позволил следователям СК России совместно с коллегами из правоохранительных органов собрать улики, указывающие на причастность задержанных участников неонацистской группировки к преступной деятельности. В ходе обысков по местам жительства фигурантов обнаружены и изъяты огнестрельное и травматическое оружие, ножи, неонацистская агитационная атрибутика и другие значимые для следствия материалы», — приводятся слова Петренко на сайте СКР.

Она добавила, что бывший лидер националистической организации «Русская цель» Семен Токмаков при задержании оказал вооруженное сопротивление, но тяжких последствий удалось избежать благодаря действиям сотрудников ФСБ.
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«В ходе допроса Токмаков сообщил о совершении особо тяжких преступлений в соучастии с другими членами организации с целью пропаганды националистической идеологии. В частности, он дал показания по факту убийства в декабре 2003 года двух лиц неславянского происхождения, части тел которых были отчленены и выброшены на территории района Гольяново в Москве», — сообщила Светлана Петренко. Следствие будет ходатайствовать об аресте, другие эпизоды преступлений устанавливаются.

Напомним, труп Максима Марцинкевича обнаружили утром 16 сентября в камере СИЗО № 3 по Челябинской области, где он отбывал срок за разжигание вражды по национальному и религиозному принципу (ст. 282 УК РФ) и хулиганство (ст. 213 УК РФ). Как стало известно «Ъ», проведенная СКР проверка установила, что осужденный лишил себя жизни сам из-за «душевных волнений и переживаний», возникших в связи с опасением получить пожизненный срок. Защита обжаловала результат следственных действий.

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