В Москве, Сочи и Тюмени задержали шестерых соучастников преступлений Тесака

Им предъявлены обвинения в совершении организованной группой убийств двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды (п.п. «а», «д», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, задержанные были соучастниками преступлений националиста Максима Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак.
Имена задержанных — Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев (Мышкин), Алексей Гудилин, Семен Токмаков. Как поясняет Петренко, собрать доказательства их причастности к преступлениям удалось с помощью видео, опубликованного в интернете летом 2007 года. На видео запечатлено убийство двух человек в апреле того же года вблизи Королёва Московской области. Убийство на видео совершила группа лиц «с целью пропаганды националистической идеологии», один из исполнителей — Тесак.
Позже Максим Марцинкевич «также дал показания о совершении совместно с иными участниками националистических организаций в 2002—2006 годах других убийств лиц неславянского происхождения и готовности указать места захоронения жертв». На одном из указанных мест в Смоленской области в августе 2020 года нашли скелетированные останки двух человек, которых убили еще осенью 2003 года.
«Несмотря на давность преступлений, их первоначальную неочевидность, проведенный комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий позволил следователям СК России совместно с коллегами из правоохранительных органов собрать улики, указывающие на причастность задержанных участников неонацистской группировки к преступной деятельности. В ходе обысков по местам жительства фигурантов обнаружены и изъяты огнестрельное и травматическое оружие, ножи, неонацистская агитационная атрибутика и другие значимые для следствия материалы», — приводятся слова Петренко на сайте СКР.
«В ходе допроса Токмаков сообщил о совершении особо тяжких преступлений в соучастии с другими членами организации с целью пропаганды националистической идеологии. В частности, он дал показания по факту убийства в декабре 2003 года двух лиц неславянского происхождения, части тел которых были отчленены и выброшены на территории района Гольяново в Москве», — сообщила Светлана Петренко. Следствие будет ходатайствовать об аресте, другие эпизоды преступлений устанавливаются.
Напомним, труп Максима Марцинкевича обнаружили утром 16 сентября в камере СИЗО № 3 по Челябинской области, где он отбывал срок за разжигание вражды по национальному и религиозному принципу (ст. 282 УК РФ) и хулиганство (ст. 213 УК РФ). Как стало известно «Ъ», проведенная СКР проверка установила, что осужденный лишил себя жизни сам из-за «душевных волнений и переживаний», возникших в связи с опасением получить пожизненный срок. Защита обжаловала результат следственных действий.
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