СКР обвинил националистов в убийстве 2007 года

О том, что сотрудники Главного следственного управления СКР при оперативной поддержке ФСБ и МВД задержали в Москве, Сочи и Тюмени шесть человек, «причастных к серии совершенных в начале 2000-х годов особо тяжких преступлений, включая убийства выходцев из Центрально-Азиатского региона», сообщила официальный представитель комитета Светлана Петренко. Андрею Кайлю, Александру Лысенкову, Максиму Хотулеву, Павлу Хрулеву (Мышкину), Алексею Гудилину и Семену Токмакову предъявлено обвинение в совершении организованной группой убийств двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды (п. «а», «д», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Как ранее сообщил «Ъ», преступление было совершено в 2007 году, когда в лесу были убиты двое мужчин. Преступники были в масках, убийство происходило на фоне флага со свастикой и снималось на камеру. Видеозапись затем появилась в интернете от имени неизвестной ультраправой организации. Один из убитых, по данным следствия, уроженец Дагестана Шамиль Удаманов, приехавший в Москву на заработки. Ему преступники отрезали голову. Личность второго, предположительно уроженца Средней Азии, не установлена. Его застрелили в упор из пистолета.
Как установило следствие, убийство было совершено вблизи города Королёва Московской области, а одним из его непосредственных участников являлся бывший лидер праворадикальных объединений «Формат 18» и «Реструкт» Максим Марцинкевич. Отметим, что в рамках этого дела Тесак незадолго до своей смерти был допрошен. Возможно, что его показания могли дать следствию «наводку» и на других участников расправы.
Так, в августе 2020 года на территории Гагаринского района Смоленской области при проверке показаний Марцинкевича на месте были обнаружены скелетированные останки двух человек с признаками насильственной смерти, личности которых не установлены. Указанное убийство было совершено осенью 2003 года".
У задержанных проведены обыски, в ходе которых были изъяты огнестрельное и травматическое оружие, ножи, неонацистская агитационная атрибутика и другие значимые для следствия материалы.
Как говорят в СКР, при задержании бывший лидер националистической организации «Русская цель» Семен Токмаков оказал вооруженное сопротивление, но спецназовцам ФСБ удалось его обезоружить, не допустив тяжких последствий. «В ходе допроса Токмаков сообщил о совершении особо тяжких преступлений в соучастии с другими членами организации с целью пропаганды националистической идеологии, — отметила представитель Следственного комитета.— В частности, он дал показания по факту убийства в декабре 2003 года двух лиц неславянского происхождения, части тел которых были отчленены и выброшены на территории района Гольяново в Москве».
«Несмотря на давность преступлений, их первоначальную неочевидность, проведенный комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий позволил следователям СКР совместно с коллегами из правоохранительных органов собрать улики, указывающие на причастность задержанных участников неонацистской группировки к преступной деятельности», — резюмировали в Следственном комитете России. СКР обратился в Басманный суд Москвы с ходатайствами об аресте задержанных.
Напомним, Максим Марцинкевич в минувшем сентябре скончался на пересылочном пункте в СИЗО Челябинска. По официальной версии, имел место суицид, родственники националиста убеждены, что его убили.
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