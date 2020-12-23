Суд отклонил жалобу «Газпрома» на цену газа для Польши

По данным польской компании, суд «признал, что жалоба поданная ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» («Газпром») на частичное решение Арбитражного суда Стокгольма по поводу цены на газ «является неприемлемой с формальной точки зрения».
«Суд не предоставил право подать апелляцию, что означает, что его решение является законным», — говорится в сообщении.
Кроме того, с российской компании взыскали в пользу PGNiG затраты на судебный процесс.
Так называемый Ямальский контракт действует до 2022 года и предусматривает поставки в Польшу около десяти миллиардов кубометров российского газа в год. При этом Варшава по условию «бери или плати» обязана отбирать не менее 8,7 миллиарда кубометров.
В конце марта в PGNiG заявили, что компания по решению Стокгольмского арбитража имеет право на возврат 1,5 миллиарда долларов. Там пояснили, что суд изменил формулу цены в рамках контракта из-за ее непосредственной зависимости от котировок на природный газ на европейском рынке, а решение касается поставок с начала 2014 года.
«Газпром» и «Газпром экспорт» в конце мая обжаловали решение арбитража в суде округа Свеа в Швеции. При этом «Газпром экспорт» в середине июня подписал с PGNiG допсоглашение к контракту, отражающее решение суда о пересмотре цены. Летом компания сообщила, что перечислила средства, но продолжает обжаловать решение суда.