Умер бывший совладелец OBI и «Старик Хоттабыч» Игорь Сосин

По данным Кованова, 53-летний бизнесмен умер в путешествии на острове Занзибар, в последнем сообщении ему он указал, что планирует пробыть там до 15—20 января. О поездке бизнесмена говорят и другие собеседники РБК.
По словам знакомых предпринимателя, причиной мог стать инфаркт. Весной бизнесмен перенес коронавирус, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, лечение он проходил в больнице в Коммунарке.
«Это трагедия и большая утрата, Игоря, конечно, не заменить, таких людей единицы, это не просто рядовой человек. Настоящий друг, талантливейший предприниматель», — поделился Антон Белогородов.
Игорь Сосин был серийным предпринимателем и в последние годы занимался сразу несколькими бизнес-проектами в ретейле, а также в производстве напитков. Он развивал сеть канцелярии и товаров для дома Modi (насчитывает 78 магазинов) и сеть магазинов одежды Modis (по собственным данным, 143 точки). По данными системы СПАРК, выручка ретейловых проектов в 2019 году составила 9,8 млрд руб. и 1,2 млрд руб. соответственно.
Также предприниматель планировал под маркой Zeo вывести на российский рынок безалкогольные напитки со вкусом виски, джина и бренди. С 2012 года Сосин был совладельцем производителя этих напитков — британской Freedrinks, партнеры бизнесмена по этому проекту не раскрывались.
С 2018 по 2019 год, по данным газеты «Коммерсантъ», Сосин совместно с основателем «Шоколадницы» Андреем Колобовым работал над проектом магазинов «Есть Бери», специализирующихся на свежей и ультрасвежей продукции, с зоной кафе. Официально учредителями проекта значились сын Сосина Антон и один из топ-менеджеров «Шоколадницы» Артур Сираканян. Под брендом «Есть Бери» были открыты три магазина, однако впоследствии по инициативе собственников точки были закрыты, а учредители вышли из бизнеса.
Игорь Сосин был одним из первых среди российских бизнесменов, кто занялся развитием специализированной розницы для продажи товаров для дома. Первым его проектом в этой сфере стала сеть «Старик Хоттабыч», которую в 1994 году он основал вместе с партнерами — Артуром Попельнюховым и Григорием Кожемякиным. В 2002 году он вышел из проекта и развивал совместное предприятие с немецкой DIY-сетью OBI, в которой был партнером вплоть до июля 2016 года, а затем продал принадлежащие ему 49% в СП примерно за 10 млрд руб., как ранее оценивали аналитики.
Также параллельно проекту с OBI бизнесмен с партнерами основал сеть зоомагазинов Cats & Dogs, свою долю в сети бизнесмен в 2017 году продал петербургскому дистрибьютору и производителю зоотоваров ГК «Иванко». Стоимость сделки оценивалась в 200 млн руб.
Также вместе с президентом фонда «Лига будущих чемпионов» Кириллом Колпаковым и выходцем из сети гипермаркетов Globus Алексеем Калиновским он планировал развивать продуктовую сеть «Фреш Маркет 77», однако в конце 2017 года вышел из компании, продав долю одному из основателей телекоммуникационной компании NetByNet Грегори Беренштейну.
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