23:09 (мск), источник: РИА Новости
Умерла директор школы, пережившая теракт в Беслане
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Директор бывшей первой школы в Беслане Лидия Цалиева умерла на 88-м году жизни, сообщили РИА Новости в администрации города.
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«Точная дата похорон еще не определена. Скорее всего, похороны пройдут в пятницу», — сказал собеседник агентства.
Во время теракта 1 сентября 2004 года она попала в заложники вместе с учениками.
Цалиева руководила учебным заведением с 1980 года, в феврале 2005 она оставила должность по состоянию здоровья.
Причины ее смерти пока не уточняются.
Жертвами теракта в бесланской школе стали 334 человека, в том числе 186 детей. 1 сентября 2004 года террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.
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