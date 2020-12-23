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23:09 (мск), источник: РИА Новости

Умерла директор школы, пережившая теракт в Беслане

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Директор бывшей первой школы в Беслане Лидия Цалиева умерла на 88-м году жизни, сообщили РИА Новости в администрации города.

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«Точная дата похорон еще не определена. Скорее всего, похороны пройдут в пятницу», — сказал собеседник агентства.

Во время теракта 1 сентября 2004 года она попала в заложники вместе с учениками.

Цалиева руководила учебным заведением с 1980 года, в феврале 2005 она оставила должность по состоянию здоровья.

Причины ее смерти пока не уточняются.

Жертвами теракта в бесланской школе стали 334 человека, в том числе 186 детей. 1 сентября 2004 года террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.

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