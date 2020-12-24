04:48 (мск), источник: Известия
США провалили испытания гиперзвуковой «супер-пупер-ракеты»
Попытка США запустить на прошлой неделе первую экспериментальную ракету с концепцией гиперзвукового
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Реализацией программы HAWC занимаются управление перспективных исследовательских проектов минобороны (DARPA) и ВВС США.
«Это не проблема, связанная с конструкцией. Это глупые ошибки. Уверяю вас, вы бы слышали об этом, если бы было что праздновать», — рассказал собеседник издания.
Он не уточнил, когда планируются следующие испытания, однако подчеркнул, что до конца декабря этого точно не случится.
В начале сентября американское военное ведомство объявило об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет. В Пентагоне отметили, что ведут разработки «критически важных технологий» для создания эффективных гиперзвуковых крылатых ракет воздушного базирования.
15 октября стали известны технические характеристики будущей американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A
Весной американский президент Дональд Трамп объявил о создании «супер-пупер-ракет», которые будут страшнее российских.