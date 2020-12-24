Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Как в России появляются необычные памятники В российском Нововоронеже демонтировали памятник, который стал мемом
Фоторепортажи
16Фотоконкурс памяти Андрея Стенина объявил лауреатов 2020 года
12Большая пресс-конференция Владимира Путина
04:48 (мск), источник: Известия

США провалили испытания гиперзвуковой «супер-пупер-ракеты»

Попытка США запустить на прошлой неделе первую экспериментальную ракету с концепцией гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (HAWC) провалилась, пишет издание Air Force Magazine 22 декабря со ссылкой на источник, знакомый с программой.

Реализацией программы HAWC занимаются управление перспективных исследовательских проектов минобороны (DARPA) и ВВС США.

«Это не проблема, связанная с конструкцией. Это глупые ошибки. Уверяю вас, вы бы слышали об этом, если бы было что праздновать», — рассказал собеседник издания.

Он не уточнил, когда планируются следующие испытания, однако подчеркнул, что до конца декабря этого точно не случится.

Читайте также
США заявили о готовности разместить в Европе гиперзвуковые ракеты

В начале сентября американское военное ведомство объявило об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет. В Пентагоне отметили, что ведут разработки «критически важных технологий» для создания эффективных гиперзвуковых крылатых ракет воздушного базирования.

15 октября стали известны технические характеристики будущей американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon. Так, снаряд сможет развивать скорость в 6,5−8 Махов и будет способен за 10−12 минут поразить цель на расстоянии в 1,6 тыс. км.

Весной американский президент Дональд Трамп объявил о создании «супер-пупер-ракет», которые будут страшнее российских.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Камеры, дорогое ОСАГО, новые штрафы: как будут бороться с автохамами
Одно на всех: качество товаров в России и Европе хотят уравнять
Трамп наложил вето на одобренный Конгрессом оборонный бюджет
Последняя рабочая неделя в году будет сокращенной
За год мошенники дистанционно выманили у граждан 150 млрд рублей
Умер миллиардер Игорь Сосин
В январе 2021 года вступят в силу новые запреты для курильщиков
Умерла одна из известнейших британских моделей 90-х
Gnezdo.ru
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Как выглядят жены арабов дома: не поверите
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Ученый показал, куда человек попадает после смерти
Hi-Tech
Мурашки по коже: как выглядят самые жуткие мумии мира Круче иных фильмов ужасов
Авто
Количество бесплатных парковок в России может сократиться Новое постановление правительства «развяжет руки» местным властям в сфере регулирования количества парковочных мест
Новости партнеров
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
Дети
Каким мы запомнили 2020 год (фото) «Коронавирусный» год потихоньку подходит к концу. Чем он запомнился?
Новости партнеров
Как грабители проникают в квартиры с помощью простой резинки на двери
Транспортный каркас: новые дороги улучшают экологию
Сотни тысяч новоселов: зачем нужна льготная ипотека
«Художественный» открыт: как реставрировали известное здание
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь