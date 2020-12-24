03:51 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
За год мошенники дистанционно выманили у граждан 150 млрд рублей
В 2020 году телефонные и
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С января по декабрь 2020 года телефонные аферисты и
По данным компании, мошенники получили 66 млрд руб., выдавая себя за представителей финансовых организаций по телефону и снимая деньги через банкоматы, 46,5 млрд руб. было заработано на фиктивных медицинских услугах, а 18,6 млрд руб. принесли фишинговые сайты и несуществующие
Разговоры с фиктивными медработниками оказались самыми дорогостоящими: в среднем заработок на этой форме составил более 50 тыс. руб. с человека. Псевдобанковские сотрудники получали около 27 тыс. руб. за один раз с карт обманутых собеседников или около 15 тыс. руб. через банкоматы, следует из данных BrandMonitor.
Оценить размер хищений в реальности крайне сложно, так как люди часто не сообщают о своих потерях. По предварительным оценкам «Лаборатории Касперского», речь действительно может идти о десятках миллиардов рублей, подтвердил ведущий эксперт компании Сергей Голованов.
По его словам, большое количество инцидентов в русскоязычном сегменте интернета было связано со скамом, то есть с
Собеседник в одной из компаний отмечает, что суммы заработков мошенников можно назвать «космическими» даже по сравнению, например, с объемом чистой прибыли, которую ВТБ планирует заработать по итогам 2020 года — 70−75 млрд руб. (см. «Ъ» от 23 декабря).
В первом полугодии 2020 года Банк России заблокировал более 9,7 тыс. мошеннических телефонных номеров, что в четыре раза больше аналогичного периода прошлого года, следует из отчетности ЦБ. В 2019 году объем операций, совершенных онлайн без согласия клиентов, составил 6,4 млрд руб., следует из данных ФинЦЕРТ.
Средний «чек» телефонного злоумышленника из псевдобанка в 10−15 тыс. руб. оценивал в феврале 2020 года в интервью «Российской газете» замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев.
В 2020 году встретились два усиливающих друг друга тренда: ежегодный значительный рост мошенничества и переход населения на удаленную работу, которая повышает значимость средств коммуникации и лояльность людей к входящим незнакомым звонкам, полагает руководитель центра мониторинга и реагирования на инциденты Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет» Алексей Мальнев.
По данным «Лаборатории Касперского», в России в 2020 году среди всех входящих с неизвестных номеров доля спама составила 63%, а доля звонков с подозрением на мошенничество — 5,9%. Мошенники усовершенствовали тактику и делегировали первичный обзвон роботам, чтобы удешевить стоимость атаки, писал «Ъ» 27 октября. Для борьбы с
Пока регуляторные инициативы не привели к заметному эффекту, а в случае с программными методами борьбы с нежелательными звонками возникает вопрос к разработчикам подобных приложений: им будут доступны как минимум номера не только мошеннических входящих звонков, но и всех остальных, отмечает руководитель отдела мониторинга и реагирования на инциденты
В 2020 году мошенники уже увеличили свою активность не просто на десятки процентов, а в несколько раз, а перед Новым годом, как перед любым большим праздником, активность телефонного фрода вырастет еще больше, ожидают в
Юлия Степанова