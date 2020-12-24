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03:51 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

За год мошенники дистанционно выманили у граждан 150 млрд рублей

В 2020 году телефонные и онлайн-мошенники заработают на россиянах около 150 млрд руб., из которых 66 млрд руб. приходится на доходы псевдобанковских сотрудников, подсчитали в BrandMonitor. Наиболее дорогостоящими в среднем оказались разговоры с фиктивными медработниками, которые выманивают более 50 тыс. руб. с человека. Перед Новым годом возможен очередной всплеск мошенничества, предупреждают эксперты.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

С января по декабрь 2020 года телефонные аферисты и онлайн-мошенники заработали на россиянах почти 150 млрд руб., подсчитали аналитики BrandMonitor на основе данных ВЦИОМа.

По данным компании, мошенники получили 66 млрд руб., выдавая себя за представителей финансовых организаций по телефону и снимая деньги через банкоматы, 46,5 млрд руб. было заработано на фиктивных медицинских услугах, а 18,6 млрд руб. принесли фишинговые сайты и несуществующие интернет-магазины.

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Разговоры с фиктивными медработниками оказались самыми дорогостоящими: в среднем заработок на этой форме составил более 50 тыс. руб. с человека. Псевдобанковские сотрудники получали около 27 тыс. руб. за один раз с карт обманутых собеседников или около 15 тыс. руб. через банкоматы, следует из данных BrandMonitor.

Оценить размер хищений в реальности крайне сложно, так как люди часто не сообщают о своих потерях. По предварительным оценкам «Лаборатории Касперского», речь действительно может идти о десятках миллиардов рублей, подтвердил ведущий эксперт компании Сергей Голованов.

По его словам, большое количество инцидентов в русскоязычном сегменте интернета было связано со скамом, то есть с онлайн-мошенничеством, при котором злоумышленники обещают пользователю денежное вознаграждение, для получения которого ему нужно уплатить комиссию (см. «Ъ» от 20 марта).

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Собеседник в одной из компаний отмечает, что суммы заработков мошенников можно назвать «космическими» даже по сравнению, например, с объемом чистой прибыли, которую ВТБ планирует заработать по итогам 2020 года — 70−75 млрд руб. (см. «Ъ» от 23 декабря).

В первом полугодии 2020 года Банк России заблокировал более 9,7 тыс. мошеннических телефонных номеров, что в четыре раза больше аналогичного периода прошлого года, следует из отчетности ЦБ. В 2019 году объем операций, совершенных онлайн без согласия клиентов, составил 6,4 млрд руб., следует из данных ФинЦЕРТ.

Средний «чек» телефонного злоумышленника из псевдобанка в 10−15 тыс. руб. оценивал в феврале 2020 года в интервью «Российской газете» замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев.

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В 2020 году встретились два усиливающих друг друга тренда: ежегодный значительный рост мошенничества и переход населения на удаленную работу, которая повышает значимость средств коммуникации и лояльность людей к входящим незнакомым звонкам, полагает руководитель центра мониторинга и реагирования на инциденты Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет» Алексей Мальнев.

По данным «Лаборатории Касперского», в России в 2020 году среди всех входящих с неизвестных номеров доля спама составила 63%, а доля звонков с подозрением на мошенничество — 5,9%. Мошенники усовершенствовали тактику и делегировали первичный обзвон роботам, чтобы удешевить стоимость атаки, писал «Ъ» 27 октября. Для борьбы с колл-центрами в тюрьмах Федеральная служба исполнения наказаний предлагала установить технику, генерирующую помехи сотовой связи (см. «Ъ» от 1 октября).

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Пока регуляторные инициативы не привели к заметному эффекту, а в случае с программными методами борьбы с нежелательными звонками возникает вопрос к разработчикам подобных приложений: им будут доступны как минимум номера не только мошеннических входящих звонков, но и всех остальных, отмечает руководитель отдела мониторинга и реагирования на инциденты CERT-GIB Александр Калинин.

В 2020 году мошенники уже увеличили свою активность не просто на десятки процентов, а в несколько раз, а перед Новым годом, как перед любым большим праздником, активность телефонного фрода вырастет еще больше, ожидают в IT-компании «Крок». Всплеск возможен, но, скорее всего, будет незначительным, возражает Сергей Голованов. По его словам, финансовые организации и телеком-операторы активно борются с мошенниками и блокируют их номера, хотя существенно улучшить ситуацию сможет только повышение финансовой и цифровой грамотности граждан.

Юлия Степанова

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