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08:54 (мск), источник: Известия

СМИ сообщили о краже более $1 млн из здания МИД России

В 2019 году из главного здания МИД России на Смоленской-Сенной площади в Москве было похищено более $1 млн, сообщает в четверг, 24 декабря, РЕН ТВ.

Источник: Известия

Телеканал уточняет, что подозреваемая в краже сотрудница внешнеполитического ведомства и предполагаемый сообщник, ее сожитель, были задержаны на второй день после подтверждения факта пропажи денег, однако в настоящее время они находятся на свободе. Отмечается, что один из этих людей проходит по уголовному делу свидетелем. Местонахождение похищенных средств неизвестно.

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Деньги, о которых идет речь, — часть $1,5 млн, полученных российским МИДом наличными за консульские услуги от Ирана и доставленных в Москву диппочтой. 29 ноября 2019 года эти средства были внесены в кабинет ведущего специалиста-эксперта валютно-финансового департамента МИД РФ Натальи Агальцовой.

Как отмечает РЕН ТВ, две трети суммы исчезли между 16 и 19 декабря. После вскрытия кабинета Агальцовой специально созданная комиссия провела ревизию денежных средств: общий ущерб составил $1 066 638. При этом ревизия, проводившаяся в кабинете Агальцовой 16 декабря, недостачи не обнаружила. 20 декабря 2019 года Агальцову задержали, отвезли в отдел полиции по району Арбат и допросили.

Согласно объяснениям сотрудницы МИДа, в коробке с $1,5 млн пачки со стодолларовыми купюрами находились сверху, а ниже располагались денежные «куклы». Якобы обнаружив это, она запаниковала. Часть недостачи решила покрыть за счет своих накоплений ($200 тыс.) и кредита в 3 млн рублей.

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Однако в банке ей отказали, и Агальцова, по ее словам, решила свести счеты с жизнью. 19 декабря она оформила завещание на сожителя Василия Маковоза и оформила на него генеральную доверенность на свою дачу. Далее она, по ее словам, попыталась покончить с собой, но неудачно.

В свою очередь, посол России в Иране пояснил, что отправленные диппочтой в Москву $1,5 млн стодолларовыми купюрами находились в коробке из-под водки и были уложены по восемь пачек в 18 слоев, еще шесть пачек располагались вертикально сбоку.

Расследование уголовного дела продолжается.

9 декабря сообщалось, что по факту кражи из «самолета Судного дня» в Таганроге было возбуждено уголовное дело. Ранее в полицию поступило сообщение от руководства одного из таганрогских предприятий о том, что из воздушного судна Ил-80, находящегося на аэродроме, похищено имущество на сумму более 1 млн рублей.

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