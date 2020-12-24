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10:24 (мск), источник: Известия

Трудная дистанция: мошенники обирают россиян под предлогом удаленки

У потерпевших выманивают крупные суммы денег и копии документов.

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Источник: Агентство «Москва»

Работа на удаленке становится всё более популярным способом заработка у россиян. В условиях продолжающейся пандемии такой подход к организации трудового процесса разделяют и многие работодатели. К сожалению, не все они добросовестно подходят к процессу найма персонала, а иногда желающим поработать из дома приходится сталкиваться с откровенным криминалом. Так, жительница Калуги попалась на удочку телефонных мошенников, предлагавших заманчивые перспективы трудоустройства, а пенсионерка из Ярославской области взяла крупный кредит, поверив псевдонанимателям. Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо помнить ряд простых правил. Подробности — в материале «Известий».

Приманка для всех возрастов

Неизвестный молодой человек, позвонивший калужанке с предложением удаленной работы в интернете, очевидно, сразу расположил к себе женщину. Иначе трудно объяснить то, что она добровольно отсканировала свои документы и отправила их на указанный «работодателем» электронный адрес. Однако через некоторое время вместо зарплаты ей стали приходить SMS о задолженности.

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— Обратившись в соответствующую организацию, она узнала, что на ее имя был оформлен микрозаtм, который она теперь должна погасить в ближайшее время, — сообщили в УМВД по Калуге. Потерпевшая лишилась более 8 тыс. рублей, на данный момент ведется расследование.

В конце ноября 66-летней жительнице Рыбинска также предложили поработать на удаленке через интернет. Для оформления трудовых отношений женщине предписали внести «вступительный взнос». Сначала пенсионерка перевела на счет мошенников 8 тыс. рублей, однако этого оказалось мало и ее убедили взять два кредита на 377 тыс. и 154 тыс. рублей. Получив деньги, «работодатели» бесследно исчезли. После обращения женщины в полицию было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Схемы бывают разными

К сожалению, число случаев мошенничества, связанного с приемом на работу, сейчас действительно растет, сообщила в разговоре с «Известиями» руководитель проектов некоммерческого партнерства «Эксперты рынка труда» Ольга Глухова. «Конечно, обманывали и раньше: предлагали выполнить какое-то задание и не платили за него либо просили прислать документы якобы для оформления и на них оформлялись какие-то кредиты. Но, видимо, из-за того что очень много людей сейчас ищут работу и согласны на сомнительные условия, мошенники активизировались на рынке труда».

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С этим согласна и HR-эксперт Зулия Лоикова. По ее оценке, к особо уязвимым группам относятся матери в декретном отпуске и студенты. Наиболее же часто страдают от действий мошенников люди предпенсионного возраста, которые не всегда понимают, что их обманывают.

— Есть огромное количество схем мошенничества, связанных с рынком труда. Например, якобы работодатель может попросить соискателя перейти по ссылке и заполнить какую-то анкету, где он оставит о себе максимальное количество информации. Этой информации зачастую хватает для того, чтобы, к примеру, взять кредит, — сообщила Лоикова «Известиям». — Не надо ни заполнять анкеты, ни скачивать никакие файлы при любых подозрениях. Стоит помнить, что при скачиваниях бывают еще и вредоносные файлы, которые могут выкачать полезную информацию с компьютера или телефона, включая пароли. Также часто встречается мошенничество, связанное с системой оплаты труда фрилансеров и людей, работающих на удаленке. Люди выполняют работу, им обещают пополнить баланс в этой системе, но вместо этого крадутся введенные данные карты. Очень важно проверять такого рода ссылки и, естественно, нельзя никому сообщать данные с оборотной стороны карты и коды из SMS.

Часто мошенники требуют от соискателей произвести дополнительные выплаты за ту или иную услугу, якобы необходимую для оформления или выполнения трудовых обязанностей.
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— Иногда люди, отчаявшись найти работу, переводят деньги за курсы или доставку трудового договора, но делать этого нельзя. Потому что если работодатель хочет отправить вам домой документы, он это оплачивает самостоятельно. Я также знаю пример, когда в вакансии требовалось расшифровать какой-то ролик, но доступ к сайту с этим видео был платным. Надо помнить, что мошенники любыми способами пытаются вынудить перевести им деньги. Работа на удаленке, как и любая другая, означает, что работодатель платит сотруднику, а не наоборот.

Обычно фейковое предложение о работе от реального можно отличить даже по описанию вакансии. «Мошенники часто давят на то, что люди нужны срочно, и стараются торопить соискателей что-то сделать. Кроме того, мошенники могут писать, что за работу 3−4 часа в день вы будете получать 100 тыс. рублей, при этом квалификация не важна. Необходимо особенно проверять информацию в случаях, когда вам обещают такие золотые горы».

Предъявите документы

Между тем попросить предоставить копии документов в электронном виде могут не только мошенники, но и абсолютно добросовестные работодатели, отметила в разговоре с «Известиями» эксперт по развитию и оценке персонала Наталья Осетрова.

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— Требования и правила к оформлению работников на удаленной работе такие же, как и в обычных условиях, и, конечно, обязателен очный визит, для того чтобы сверить паспортные данные и другие документы с личностью работника. В остальном оформляются такие же договорные и контрактные отношения в официальной форме, — сообщила она.

Для заключения трудового договора необходимо отправить паспорт, сведения о трудовой деятельности или копию трудовой книги, СНИЛС, документ об образовании, а также документы воинского учета, уточняет юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов. Все документы, необходимые для заключения трудового договора для работы в дистанционном формате, установлены статьей 65 Трудового кодекса. Факт необходимости предоставления документов в электронной форме по запросу работодателя также закреплен и в законе, принятом в декабре, уточняет юрист.

Так, согласно закону о внесении изменений в Трудовой кодекс, касающихся удаленной работы, трудовой договор или дополнительное соглашения к нему могут заключаться путем обмена электронными документами. Кроме того, работодатель имеет право потребовать предоставления нотариально заверенных копий документов на бумажном носителе.

Доверяй, но проверяй

Чтобы не стать жертвой мошенников при поиске работы на удаленке, необходимо тщательно проверять работодателя.

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— Во-первых, посетить официальный сайт компании и посмотреть информацию, посмотреть состав руководства, найти интервью ключевых лиц. Также полезно почитать отзывы бывших сотрудников о компании, не всегда они бывают позитивными, чаще наоборот, но проанализировав их, для себя всё же можно сделать какие-то выводы. Почитать годовые отчеты компании, их часто публикуют на официальном сайте. Также посмотреть вакансии работодателя, понять, насколько заработная плата находится в рынке. Динамику текучести персонала можно косвенно определить по частоте публикации вакансий. Пожалуй, эту информацию без труда можно получить в Сети из открытых источников, — отмечает Наталья Осетрова.

Кроме того, в интернете также можно проверить ИНН или регистрационный номер работодателя, напоминает Дмитрий Кофанов. Отправлять же копии своих документов желательно на корпоративные, а не бесплатные адреса электронной почты.

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