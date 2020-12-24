10:24 (мск), источник: Известия
Трудная дистанция: мошенники обирают россиян под предлогом удаленки
У потерпевших выманивают крупные суммы денег и копии документов.
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Работа на удаленке становится всё более популярным способом заработка у россиян. В условиях продолжающейся пандемии такой подход к организации трудового процесса разделяют и многие работодатели. К сожалению, не все они добросовестно подходят к процессу найма персонала, а иногда желающим поработать из дома приходится сталкиваться с откровенным криминалом. Так, жительница Калуги попалась на удочку телефонных мошенников, предлагавших заманчивые перспективы трудоустройства, а пенсионерка из Ярославской области взяла крупный кредит, поверив псевдонанимателям. Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо помнить ряд простых правил. Подробности — в материале «Известий».
Неизвестный молодой человек, позвонивший калужанке с предложением удаленной работы в интернете, очевидно, сразу расположил к себе женщину. Иначе трудно объяснить то, что она добровольно отсканировала свои документы и отправила их на указанный «работодателем» электронный адрес. Однако через некоторое время вместо зарплаты ей стали приходить SMS о задолженности.
— Обратившись в соответствующую организацию, она узнала, что на ее имя был оформлен микрозаtм, который она теперь должна погасить в ближайшее время, — сообщили в УМВД по Калуге. Потерпевшая лишилась более 8 тыс. рублей, на данный момент ведется расследование.
В конце ноября 66-летней жительнице Рыбинска также предложили поработать на удаленке через интернет. Для оформления трудовых отношений женщине предписали внести «вступительный взнос». Сначала пенсионерка перевела на счет мошенников 8 тыс. рублей, однако этого оказалось мало и ее убедили взять два кредита на 377 тыс. и 154 тыс. рублей. Получив деньги, «работодатели» бесследно исчезли. После обращения женщины в полицию было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
К сожалению, число случаев мошенничества, связанного с приемом на работу, сейчас действительно растет, сообщила в разговоре с «Известиями» руководитель проектов некоммерческого партнерства «Эксперты рынка труда» Ольга Глухова. «Конечно, обманывали и раньше: предлагали выполнить
С этим согласна и
— Есть огромное количество схем мошенничества, связанных с рынком труда. Например, якобы работодатель может попросить соискателя перейти по ссылке и заполнить
— Иногда люди, отчаявшись найти работу, переводят деньги за курсы или доставку трудового договора, но делать этого нельзя. Потому что если работодатель хочет отправить вам домой документы, он это оплачивает самостоятельно. Я также знаю пример, когда в вакансии требовалось расшифровать
Обычно фейковое предложение о работе от реального можно отличить даже по описанию вакансии. «Мошенники часто давят на то, что люди нужны срочно, и стараются торопить соискателей
Между тем попросить предоставить копии документов в электронном виде могут не только мошенники, но и абсолютно добросовестные работодатели, отметила в разговоре с «Известиями» эксперт по развитию и оценке персонала Наталья Осетрова.
— Требования и правила к оформлению работников на удаленной работе такие же, как и в обычных условиях, и, конечно, обязателен очный визит, для того чтобы сверить паспортные данные и другие документы с личностью работника. В остальном оформляются такие же договорные и контрактные отношения в официальной форме, — сообщила она.
Для заключения трудового договора необходимо отправить паспорт, сведения о трудовой деятельности или копию трудовой книги, СНИЛС, документ об образовании, а также документы воинского учета, уточняет юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов. Все документы, необходимые для заключения трудового договора для работы в дистанционном формате, установлены статьей 65 Трудового кодекса. Факт необходимости предоставления документов в электронной форме по запросу работодателя также закреплен и в законе, принятом в декабре, уточняет юрист.
Так, согласно закону о внесении изменений в Трудовой кодекс, касающихся удаленной работы, трудовой договор или дополнительное соглашения к нему могут заключаться путем обмена электронными документами. Кроме того, работодатель имеет право потребовать предоставления нотариально заверенных копий документов на бумажном носителе.
Чтобы не стать жертвой мошенников при поиске работы на удаленке, необходимо тщательно проверять работодателя.
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Кроме того, в интернете также можно проверить ИНН или регистрационный номер работодателя, напоминает Дмитрий Кофанов. Отправлять же копии своих документов желательно на корпоративные, а не бесплатные адреса электронной почты.