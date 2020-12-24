Разлив дизтоплива в Норильске стал самым масштабным на планете

«В истории человечества такого количества топлива жидкого дизельного никогда не вытекало. Мы его ловили уже в арктической зоне», — сказал он.
Чуприян отметил, что катастрофа в Норильске привела ведомство к пониманию, что нужна техника, которая не только может «качать солёную и загрязнённую воду, но и нефтепродукты».
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако «Норникель» не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше — 21,4 миллиарда рублей. Спор рассматривает Арбитражный суд Красноярского края.