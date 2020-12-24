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13:50 (мск), источник: Коммерсантъ

В Калининграде супруги получили 12 и 13 лет колонии за госизмену

Калининградский областной суд признал Константина Антонца и его жену Антонину Зимину виновными в госизмене (ст. 275 УК РФ).

Источник: facebook/ziminaak

Ранее «Ъ» сообщал, что подсудимым инкриминировались работа на спецслужбы Латвии и раскрытие личности оперативника ФСБ, который был гостем у них на свадьбе в 2015 году. Константин Антонец приговорен к 12 годам 6 месяцам колонии строгого режима, Антонина Зимина — к 13 годам колонии общего режима.

Супруги свою вину не признали. Приговор пока не вступил в силу, осужденные намерены его оспорить.

Антонина Зимина является экспертом Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова, Константин Антонец ранее работал юристом в региональном министерстве экономики. Антонина Зимина была задержана в июне 2018 года, ее муж — в июле 2019 года.

Материалы дела в отношении супругов являются секретными. По данным «Ъ», речь в них идет о передаче сотрудникам разведки Латвии секретных данных, связанных с особой экономической зоной Калининграда. Кроме того, подсудимым инкриминировали раскрытие личности оперативника калининградского управления ФСБ Максима Денисенко, приглашенного к ним на свадьбу.

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