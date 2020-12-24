В МИД рассказали о краже крупной суммы из здания ведомства

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что в здании МИД РФ было похищено более 1 миллиона долларов.
«В 2019 году МИД России обнаружил пропажу крупной суммы наличных средств в кассе Валютно-финансового департамента. По факту исчезновения денег руководство министерства сразу обратилось в правоохранительные органы», — сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД РФ.
В МИД отметили, что после проведенных следственных действий в качестве обвиняемой по уголовному делу была привлечена сотрудница Валютно-финансового департамента министерства.
«Следствие по данному делу в настоящее время завершено. Обвинительное заключение утверждено прокурором, дело направлено в суд», — сообщили в внешнеполитическом ведомстве.