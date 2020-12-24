Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Как в России появляются необычные памятники В российском Нововоронеже демонтировали памятник, который стал мемом
Фоторепортажи
6Победители фотоконкурса Earth Photo
26Скончался Валентин Гафт
16:53 (мск), источник: РИА Новости

В МИД рассказали о краже крупной суммы из здания ведомства

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. МИД России подтвердил РИА Новости, что в прошлом году из министерства пропала крупная сумма: следствие уже завершено, дело направили в суд.

Источник: РИА Новости
Курс доллара на Мосбирже снова изменился

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что в здании МИД РФ было похищено более 1 миллиона долларов.

«В 2019 году МИД России обнаружил пропажу крупной суммы наличных средств в кассе Валютно-финансового департамента. По факту исчезновения денег руководство министерства сразу обратилось в правоохранительные органы», — сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД РФ.

В МИД отметили, что после проведенных следственных действий в качестве обвиняемой по уголовному делу была привлечена сотрудница Валютно-финансового департамента министерства.

«Следствие по данному делу в настоящее время завершено. Обвинительное заключение утверждено прокурором, дело направлено в суд», — сообщили в внешнеполитическом ведомстве.

 Время расплаты для Эрдогана пришло
'Помойный пес': Разин резко раскритиковал Шнурова за вопрос Путину
Путин потребовал от министров не списывать ошибки на пандемию
Более двух третей регионов России объявили 31 декабря выходным
Врачи заявили об изменении течения COVID-19 у пациентов в Москве
В списке богатейших россиян сменился лидер
Ученые показали лицо «аристократки» возрастом 3,7 тысяч лет
Фотогалерея: лучшие снимки уходящего года
Путин предложил объявить 2021-й Годом науки и технологий
Здоровье
Нарколог объяснил, как правильно закусывать И как не сделать себе мучительно больно в новогодние праздники.
Новости партнеров
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
В Москве вводятся новые дополнительные ограничения на два месяца
В Москву движутся холода
Хирург объяснил появление «шрама» на шее Путина
Авто
Стоит ли покупать Renault Megane с пробегом? Изучаем слабые места и врожденные «болячки» «Рено Меган» третьего поколения
Новости партнеров
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Как вороны отблагодарили девочку, которая кормила их каждый день
Популярные темы на «Детях»
Любовница века – 3 278
Исключена ли беременность? 213
Новый тренд? 141
Это вообще нормально? 131
Леди
Мелания Трамп блеснула в кожаных ботфортах у Белого дома Новый выход первой леди с мужем.
Новости партнеров
Миллион деревьев: все об озеленении Москвы за 10 лет
Как у Сергея Лаврова выглядит жена
Гарантия антител: сколько будет работать вакцина от Covid-19
Как вороны отблагодарили девочку, которая кормила их каждый день
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь