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20:16 (мск), источник: Ведомости

Ученые увидели риск «второго Чернобыля» из-за строительства водного пути через Припять

Власти Польши, Белоруссии и Украины объявили о строительстве водного пути Е40, чтобы соединить Гданьск и Херсон, а также два моря — Черное и Балтийское. Путь пройдет по р. Висле, р. Днепр и р. Припять. Ученые предупредили, что это строительство может привести к подъему на поверхность радиоактивного ила, а также к загрязнению питьевой воды, сообщает The Guardian.

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Общая протяженность водной трассы составит больше 2350 км, уточняет издание. В июне этого года уже начались работы по ее строительству на участке р. Припять — в двух с половиной километрах от четвертого реактора Чернобыльской АЭС. Французская ассоциация Acro, проведя исследование по заказу Франкфуртского зоологического общества, сообщила, что строительство данной водной трассы будет иметь «радиологическое воздействие» на ее строителей и население. Ученые из Acro также опасаются, что радиоактивный ил загрязнит питьевую воду для миллионов людей на Украине.

Международная агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) также рекомендовало не проводить работы и оставить нетронутыми радиоактивные загрязнения и отложения в Киевском водохранилище.

Проведение работ, по мнению ученых, может также привести к радиоактивному облучению людей, которые живут ниже по течению от участка работ.

«Это противоречит рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что чернобыльская зона отчуждения должна оставаться нетронутой из-за длительного загрязнения в результате взрыва во времена советской эпохи», — подчеркивает издание.

Тендер на проведение работ по углублению реки выиграла украинская компания «Соби». Ее представитель Дмитрий Надеев сообщил изданию, что компания заказала исследования радиации и взяла пробы почвы. «Безопасность наших сотрудников — главный приоритет», — сказал он. «Анализ показал, что работу можно вести безопасно, но все рабочие были обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и дозиметрами. Во время работы ученые ежедневно брали пробы воды ниже земснаряда», — добавил он.

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При этом Надеев отказался поделиться результатами исследования радиации или предъявить доказательства, что рабочие носили средства индивидуальной защиты. В Министерстве инфраструктуры Украины не ответили на запрос издания.

Авария на АЭС в Чернобыле на территории СССР произошла 26 апреля 1986 г. и стала крупнейшей подобной катастрофой за всю историю ядерной энергетики. Территория ЧАЭС была окончательно закрыта 15 декабря 2000 г. Вокруг нее была установлена 30-километровая «зона отчуждения», куда можно попасть через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Дитятки». В середине июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, снимающий запрет на посещение зоны отчуждения в Чернобыле. В частности, там будет создан «зеленый коридор» для туристов.

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Согласно ранее рассекреченным материалам, в период с 1971 по 1981 г. на ЧАЭС было зафиксировано 29 аварийных остановок, в основном из-за незначительных происшествий. СБУ также обнародовала документы о ликвидации последствий аварии в 1986 г. Несколько документов указывали на недостаток спецодежды, снаряжения и оборудования для проведения аварийных работ.

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