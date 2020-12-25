Сын экс-главы района Подмосковья пытался покончить с собой при экстрадиции из Испании

«Валерий Постригань был задержан на территории Королевства Испании по запросу российских властей в прошлом году. 12 ноября он был доставлен правоохранительными органами Испании в международный аэропорт Барселоны, однако экстрадиция не состоялась в связи с тем, что он пытался покончить собой», — сообщили агентству.
В настоящий момент Постригань ожидает экстрадиции под домашним арестом в Испании. Предполагается, что экстрадиция произойдет в следующем году.
Ранее, 24 декабря, Клинский городской суд Московской области приговорил Александра Постриганя к 15 годам лишения свободы и штрафу в размере 116 млн рублей за коррупционные преступления.
По данным следствия, Постригань, будучи главой администрации Клинского района, воспользовался помощью своих родственников и аффилированных лиц, чтобы незаконно получить право собственности на ряд муниципальных объектов. В их числе как земельные участки, так и коммерческое помещение и нежилые здания.
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