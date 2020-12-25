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00:34 (мск), источник: Известия

В России распространился новый вид мошенничества по телефону

В число новшеств мошенников при использовании социальной инженерии вошли звонки якобы из правоохранительных органов, рассказал «Известиям» начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд со ссылкой на данные в МВД по Норильску.

Источник: Reuters

«Сотрудник службы безопасности банка» говорит абоненту, что тесно сотрудничает с полицией, и предупреждает о звонке из органов в ближайшее время. Вызов действительно происходит, но с подменного номера (он определяется как настоящий). Якобы полицейские действуют по старой схеме: запрашивают данные карточки, CVV и коды из SMS.

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Среди новых приемов мошенников — использование технологий deepfake, приводят пример в «СерчИнформе». Несколько лет назад правдоподобную подделку голоса в режиме реального времени можно было назвать научной фантастикой, а сейчас это работоспособная технология, сказали специалисты. Она становится дешевле, и ее массовое применение — вопрос времени. Есть уже первый случай мошенничества, когда бизнесмену позвонил его якобы коллега и попросил оплатить счет.

Вероятно, в следующем году злоумышленники также будут использовать схемы с магазинами, якобы продающими вакцину от COVID-19, или с сервисами по записи на платную вакцинацию, предрекла руководитель исследовательской группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева.

Пик звонков якобы из банков пока не пройден, полагает Алексей Дрозд. Клиенты финансовых организаций по-прежнему составляют для мошенников главный интерес, а жертв, которые могут купиться на их уловки, достаточно. Кибераферисты также притворяются и хорошо известными сервисами доставки, обратил внимание технический директор ESET Юрай Малко. Они отправляют жертвам поддельные ссылки якобы для отслеживания отправлений.

Во время загрузки произошла ошибка.
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