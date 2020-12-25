Эксперты объяснили рост числа нарушений при госзакупках в 2020 году

«Многие пытались притянуть свои госзакупки к ситуации с коронавирусом. Но одно дело — лекарства, а другое — покупка, например, канцелярских скрепок. Под этим же предлогом некоторые втихую стали заключать госконтракты с единым поставщиком», — рассказал гендиректор Центра размещения госзаказа, юрист Александр Строганов.
По его словам, контроль в сфере госзакупок ослаб на период карантина, а летом, когда ситуация с заболеваемостью коронавирусом пошла на спад, прокуратура начала проверки и выявила огромное количество нарушений.
В свою очередь, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов рассказал, что еще одним распространенным нарушением этого года стала завышенная цена товара у поставщиков. Он отметил, что прокурорские проверки выявляли случаи, когда медицинские маски закупались по 18−20 рублей за штуку, в то время как их средняя цена составляла 8 рублей.
«На региональном уровне по-прежнему основным нарушением остается конфликт интересов, аффилированность. Многие из таких контрактов необходимо аннулировать. Скорее всего, прокуратура сейчас будет обжаловать законность таких сделок», — уточнил Кабанов.