06:12 (мск), источник: Коммерсантъ
«Роскосмос» подал иск к производителю «Союзов» на 4,7 млрд рублей
Госкорпорация «Роскосмос» подала иск к
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РКЦ «Прогресс» занимается производством
Отметим, что вместе с РКЦ «Прогресс» в санкционный список был внесен ЦНИИмаш — головной научный институт «Роскосмоса».
Напомним, в июле 2020 года суд частично удовлетворил иск Минобороны к РКЦ «Прогресс». С предприятия в пользу министерство было взыскано более 2,1 млрд руб. Дело рассматривалось в закрытом режиме