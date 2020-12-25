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06:12 (мск), источник: Коммерсантъ

«Роскосмос» подал иск к производителю «Союзов» на 4,7 млрд рублей

Госкорпорация «Роскосмос» подала иск к ракетно-космическому центру (РКЦ) «Прогресс». По данным из картотеки Арбитражного суда, сумма исковых претензий к РКЦ «Прогресс» превышает 4,7 млрд руб. Суть претензий в карточке дела не указана, иск к рассмотрению пока не принят.

Источник: РИА "Новости"

РКЦ «Прогресс» занимается производством ракет-носителей «Союз». 21 декабря Минторг США внес его в санкционный список из-за сотрудничества с военными. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отмечал, что новые санкции угрожают реализации программы Международной космической станции (МКС).

Отметим, что вместе с РКЦ «Прогресс» в санкционный список был внесен ЦНИИмаш — головной научный институт «Роскосмоса».

Напомним, в июле 2020 года суд частично удовлетворил иск Минобороны к РКЦ «Прогресс». С предприятия в пользу министерство было взыскано более 2,1 млрд руб. Дело рассматривалось в закрытом режиме из-за наличия в нем секретных документов.

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